Футбол
Вести.RuСборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»
Ближайшие преследователи – команды Казахстана и Кипра имеют по 7 очков. Шотландцы с шестью очками занимают пятое место, а идущая последней сборная Сан-Марино проиграла все шесть встреч. Таким образом, победа над шотландцами приблизит россиян к выходу в финальную стадию чемпионата Европы.
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