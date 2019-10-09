Футбол

Вести.RuВести.RuСборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»

Россия — Шотландия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Ближайшие преследователи – команды Казахстана и Кипра имеют по 7 очков. Шотландцы с шестью очками занимают пятое место, а идущая последней сборная Сан-Марино проиграла все шесть встреч. Таким образом, победа над шотландцами приблизит россиян к выходу в финальную стадию чемпионата Европы.
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