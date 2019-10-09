Российская футбольная сборная проведет 10 октября отборочный матч с Шотландией в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе "Лужники". Сборная России набрала на отборочных соревнованиях 15 очков и является лидером в своей группе.

Российская сборная сыграет в «Лужниках» с командой Шотландии

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