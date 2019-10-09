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Народные новостиНародные новостиРоссийская сборная сыграет в «Лужниках» с командой Шотландии

Россия — Шотландия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Российская футбольная сборная проведет 10 октября отборочный матч с Шотландией в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе "Лужники". Сборная России набрала на отборочных соревнованиях 15 очков и является лидером в своей группе.
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