Сегодня сборная России сыграет в отборочном матче Евро-2020 против Шотландии. Команда уже отправилась на игру, которая пройдет на стадионе в Глазго, сообщает Twitter российской сборной.

Сборная России выехала на матч с Шотландией

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