Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСборная России выехала на матч с Шотландией

Шотландия — Россия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Маршалл
  
2
О’Доннелл
  
4
Малгрю
  
5
Купер
  
3
Робертсон
  
6
Мактомини
  
8
Макгинн
  
10
Макгрегор
  
7
Форрест
  
9
Макбёрни
  
11
Фрейзер
  
1
Гилерме
  
2
Фернандес
  
14
Джикия
  
5
Семенов
  
13
Кудряшов
  
11
Зобнин
  
7
Оздоев
  
20
Ионов
  
17
Головин
  
22
Дзюба
  
18
Жирков
  
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Сегодня сборная России сыграет в отборочном матче Евро-2020 против Шотландии. Команда уже отправилась на игру, которая пройдет на стадионе в Глазго, сообщает Twitter российской сборной.
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