Сборная России по футболу сыграет с командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года в белой форме. Как отмечается в сообщении на странице российской команды в Twitter, голкипер гостей выйдет на поле в форме желтого цвета.

Сборная России сыграет с шотландцами в белой форме

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