Футболисты сборной России отказываются выходить на матч отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии в новой форме. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против». По информации источника, большинство игроков команды, кроме тех, у кого подписан контракт с Adidas, остались недовольны новой формой.

Футболисты сборной России отказываются играть с Бельгией в новой форме

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