Как сообщалось ранее, сборная России должна была сыграть в новой форме 16 ноября против команды Бельгии. "Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - говорится в сообщении.

Сборная России сыграет в ближайших матчах в старой форме

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