Футбол
Мойка78Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией на Евро-2020
Сборная России по футболу сыграет в одной группе с командой Бельгии на чемпионате Европы 2020 года. Как сообщает «Интерфакс», по итогам заключительных матчей групповой отборочной кампании Евро-2020 Бельгия попадает в ту же группу, что и Россия.
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Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Происшествия
В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка в казачьей форме
В Новокубанском районе (Краснодарский край) вторые сутки ведут поиски девятилетней девочки Елизаветы Н. В момент исчезновения несовершеннолетняя была одета в казачью форму.
Политика
Волкер опроверг давление на Украину для расследования против Байдена
Выступая на слушаниях в палате представителей Конгресса США, экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не оказывал никакого давления на украинские власти с целью инициировать расследование в отношении деятельности кандидата в президенты Джо Байдена.
Происшествия
На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ
Злоумышленники, используя разрешение на вылов для научных целей, добывали запрещенные биоресурсы круглый год, после чего продавали их оптовыми партиями, отметила Ирина Волк.
Фигурное катание
Немецкая фигуристка Шотт назвала четверные прыжки «цирком»
Немецкая фигуристка Николь Шотт раскритиковала своих коллег, которые выполняют четверные прыжки.
Футбол
Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020
Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть
Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
Политика
В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Таллину якобы отнятые территории.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и Анастасия Решетова снялись в совместной фотосессии
Девушки приняли участие в совместной фотосессии и «сыграли» на контрасте: на снимках «тёмненькая» позирует в светлой одежде, а «беленькая» — в чёрной.
Кино
Стало известно, сколько денег было потрачено на перерисовку Соника
Как пишет CBR, такая масштабная "перерисовка" потребовала крупных финансовых вливаний.
Музыка
Лоза прокомментировал решение Ротару выступать в России
Известный российский и советский исполнитель, композитор и автор песен Юрий Лоза не удивлен решением Софии Ротару принять участие в ряде российских концертов.
Футбол
Моуриньо может возглавить «Тоттенхэм»
Общество
С 22 ноября медосвидетельствование водителей пойдет по новому порядку
С 22 ноября медосвидетельствование водителей пойдет по новому порядку, сообщает «Российская газета».
Политика
Украина отреагировала на ультиматум России по транзиту газа
«Газпром» ранее обратился к «Нафтогазу» с предложением продлить нынешний контракт либо подписать новый.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Армия и оружие
Столтенберг сравнил военные бюджеты НАТО и России
Бюджет Североатлантического альянса в 20 раз превышает военный бюджет России из-за высокой себестоимости оружия и затрат на личный состав, заявил 19 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег.
Общество
Госдума приняла закон о расчете военных пенсий
Госдума до 2021 года «заморозила» ежегодное увеличение пенсий на 2% для военных, пишет «Российская газета».
Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Теннис
Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса
Мужская сборная России проиграла команде Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
Политика
Владимир Зеленский лишил Юлию Тимошенко «сладенького»
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем
Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Общество
Суд Лондона разрешил экс-владельцу Внешпромбанка увеличить расходы
Высокий суд Лондона разрешил экс-владельцу обанкротившегося Внешпромбанка Георгию Беджамову увеличить свои ежемесячные расходы.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Общество
В США продадут построенную в СССР подлодку-аттракцион
Ожидается, что после продажи подлодку переместят в другое место, это произойдёт в мае будущего года.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Экономика
ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы
С другой стороны, инициатива ЦБ и ФАС может привести к тому, что комиссии появятся за переводы внутри банков, допускает он.
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Ученые из американского университета Северной Каролины в Шарлотте назвали главную причину возникновения рака, сообщает MedicalXpress.