Футбол

Мойка78Мойка78Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией на Евро-2020

Сборная России по футболу сыграет в одной группе с командой Бельгии на чемпионате Европы 2020 года. Как сообщает «Интерфакс», по итогам заключительных матчей групповой отборочной кампании Евро-2020 Бельгия попадает в ту же группу, что и Россия.
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Сборные Бельгии и Дании стали соперникам России на Евро-2020

РБКвчера в 17:32

Россия и Бельгия сыграют в одной группе на Евро-2020

Матч ТВвчера в 16:46

🇧🇪🇷🇺 Россия сыграет с Бельгией в группе на Евро-2020

Sports.ruвчера в 16:38

Бельгия сыграет в одной группе с Россией на Евро-2020

Чемпионатвчера в 16:37

На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией

Спорт-Экспрессвчера в 17:19

Сборная России окажется в одной группе с бельгийцами на Евро-2020

ProstoProSportвчера в 17:03

Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией и Бельгией

Pravda.Ruвчера в 01:41
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