Футбол
Спорт-ЭкспрессНа Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией
После заключительных матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2020 стали известны 20 из 24 команд, которые примут участие в финальной стадии. При этом для сборной России уже известны два из трех соперников, с которыми ей предстоит сыграть в группе B. Ими станут Бельгия и Дания.
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Почта России запустила услугу «легкий возврат»
Предполагается, что возвращать товары можно будет во все почтовые отделения. Для этого нужно будет подключиться к услуге «Легкий возврат».
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
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Тульская область стала лидером в ЦФО по размеру гранта в 2019 году
Тульская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Центрального федерального округа (ЦФО).
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Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
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Авто
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Власти американского штата Калифорния запретили закупать для собственных нужд автомобили концернов General Motors и Fiat Chrysler, а также компаний Toyota, Nissan и других автобрендов.
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Агузарова вышла в свет после долгого перерыва и удивила фанатов
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ЛНР сообщила о прибытии в Донбасс американских военных инструкторов
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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
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