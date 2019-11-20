Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессНа Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией

После заключительных матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2020 стали известны 20 из 24 команд, которые примут участие в финальной стадии. При этом для сборной России уже известны два из трех соперников, с которыми ей предстоит сыграть в группе B. Ими станут Бельгия и Дания.
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Нам в отборе действительно повезло. Только не в том смысле

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Дмитрий Булыкин: В «Аяксе» Эриксен любил повеселиться

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Сборные Бельгии и Дании стали соперниками России на Евро-2020

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🇧🇪🇷🇺 Россия сыграет с Бельгией в группе на Евро-2020

Sports.ruвчера в 16:38

Бельгия сыграет в одной группе с Россией на Евро-2020

Чемпионатвчера в 16:37

На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией

Спорт-Экспрессвчера в 17:19

Сборная России окажется в одной группе с бельгийцами на Евро-2020

ProstoProSportвчера в 17:03
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Утвержден состав корзин жеребьевки Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин для жеребьевки чемпионата Европы 2020 года.
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Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

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Lenta.ru вчера в 14:24
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Путин назвал причину распада СССР

Президент России Владимир Путин назвал причину распада Советского Союза, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Москве.
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Уже совсем скоро откроет свои двери автосалон в Лос-Анджелесе, накануне которого компания Kia анонсировала дебют нового кроссовера.
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Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что по итогам 2019 года инфляция (декабрь к декабрю), скорее всего, уйдет «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. По версии Минэкономразвития, низкая инфляция — отражение слабого потребительского спроса, и риском добавочного давления на цены являются меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования.
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Хабиб о схватке своего отца с Махачевым: За отца и двор стреляю в упор

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Почта России запустила услугу «легкий возврат»

Предполагается, что возвращать товары можно будет во все почтовые отделения. Для этого нужно будет подключиться к услуге «Легкий возврат».
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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
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Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

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Тульская область стала лидером в ЦФО по размеру гранта в 2019 году

Тульская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Центрального федерального округа (ЦФО).
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На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

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