Футбол
Мойка78Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией на Евро-2020
Сборная России по футболу сыграет в одной группе с командой Бельгии на чемпионате Европы 2020 года. Как сообщает «Интерфакс», по итогам заключительных матчей групповой отборочной кампании Евро-2020 Бельгия попадает в ту же группу, что и Россия.
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Бывший футболист испанской "Малаги" и французского "Марселя" Коке был арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками.
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Кевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором
Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020.
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Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков
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