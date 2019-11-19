Футбол

Мойка78Мойка78Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией на Евро-2020

Сборная России по футболу сыграет в одной группе с командой Бельгии на чемпионате Европы 2020 года. Как сообщает «Интерфакс», по итогам заключительных матчей групповой отборочной кампании Евро-2020 Бельгия попадает в ту же группу, что и Россия.
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