Сборная России по футболу сыграет в одной группе с командой Бельгии на чемпионате Европы 2020 года. Как сообщает «Интерфакс», по итогам заключительных матчей групповой отборочной кампании Евро-2020 Бельгия попадает в ту же группу, что и Россия.

Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией на Евро-2020

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