Футбол

Мойка78Мойка78Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией на Евро-2020

Сборная России по футболу сыграет в одной группе с командой Бельгии на чемпионате Европы 2020 года. Как сообщает «Интерфакс», по итогам заключительных матчей групповой отборочной кампании Евро-2020 Бельгия попадает в ту же группу, что и Россия.
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🇧🇪🇷🇺 Россия сыграет с Бельгией в группе на Евро-2020

Sports.ruвчера в 16:38

Сборные Бельгии и Дании стали соперникам России на Евро-2020

РБКвчера в 17:32

Определен первый соперник России в групповом этапе Евро-2020

REGNUMвчера в 01:22

Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией и Бельгией

Pravda.Ruвчера в 01:41

Определился первый соперник сборной России на групповом этапе Евро-2020

ФАНвчера в 01:24

Сборная России окажется в одной группе с бельгийцами на Евро-2020

ProstoProSportвчера в 17:03

Назван первый соперник сборной России на групповом этапе Евро-2020

Аргументы неделивчера в 00:11
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Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru вчера в 07:18
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Швеция признала невиновность Ассанжа

В Швеции прекратили предварительное расследование по делу Джулиана Ассанжа.
Утро.ru вчера в 08:15
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Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru вчера в 12:32
Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

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СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru вчера в 14:25
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Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия вчера в 22:17
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Ученые назвали основную причину возникновения рака

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Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
РБК вчера в 23:00
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Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия вчера в 02:30
Общество

Госдуме предложили ввести льготы на перелеты студентам до 30 лет

В Государственную думу России поступило предложение разрешить студентам и аспирантам российских вузов до 30 лет летать по льготным билетам на внутренних рейсах.
Известия вчера в 13:00
Общество

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru вчера в 05:56
Общество

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
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Происшествия

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В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
РБК вчера в 20:03
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
Футбол

Российская молодежка обыграла Сербию в отборе на ЧЕ-2021

Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2021 года среди команд U21.
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ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».
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«Тоттенхэм» уволил Почеттино с поста главного тренера

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" уволил с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
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Футбол

Адвокат Кокорина показала фото с подарком от футболиста

Футболист подарил мяч с автографом и надписью: «Стукаловым, спасибо за все от братьев Кокориных».
Gazeta.SPb вчера в 13:20
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Тимошенко высмеяла Зеленского после критики в свой адрес

Юлия Тимошенко высмеяла Владимира Зеленского после критики в свой адрес.
Piter.tv вчера в 08:00
Происшествия

Пилот объявил пассажирам о посадке в Москве вместо Киева

Вместо Киева, где приземлилось воздушное судно, он назвал Москву.
URA.Ru вчера в 20:11
Экономика

Число просрочек по кредитам выросло в России

В России количество должников, допустивших просрочку платежей по кредитам на срок более трех месяцев, по итогам десяти месяцев текущего года выросло на 4% и составило 10 млн человек.
REGNUM вчера в 03:26
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Москва и Минск не смогли полностью согласовать интеграционные карты

Россия и Белоруссия не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции.
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София Ротару вернется с концертами в Россию

Piter.tv 18 ноября в 11:18
Политика

Российские дипломаты посетили в СИЗО экстрадированного в США Буркова

«Сотрудники посольства посетили в СИЗО города Александрии, штат Вирджиния, экстрадированного из Израиля в США россиянина Буркова», — говорится в пресс-релизе дипмиссии в Facebook.
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Политика

Волкер опроверг давление на Украину для расследования против Байдена

Выступая на слушаниях в палате представителей Конгресса США, экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не оказывал никакого давления на украинские власти с целью инициировать расследование в отношении деятельности кандидата в президенты Джо Байдена.
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
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Политика

В Кремле приняли решение по новой системе выборов в Госдуму

В Кремле решили не менять соотношение числа депутатов-списочников и одномандатников. Об этом сообщили источники РБК.
URA.Ru вчера в 19:01
Общество

В России заработал онлайн-сервис для жалоб бизнесменов на силовиков

В России запустилась онлайн-платформа «ЗаБизнес.рф» — сервис для жалоб предпринимателей на незаконные действия правоохранительных органов, сообщает РБК.
Дождь вчера в 07:46
Шоу-бизнес

Разин пригрозил Кудрявцевой разоблачениями из-за Шепелева

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.
News.ru вчера в 16:55
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по десятку объектов в Сирии

РБК вчера в 23:38
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