Футбол

Sport.ruSport.ruБельгия сыграет с Россией в одной группе на Евро-2020

Из шести стран из первой корзины четыре (Италия, Германия, Англия и Испания) являются хозяевами Евро и для них группы были определены изначально. Украина не может попасть к России по политическим причинам, осталась только Бельгия, которая и отправляется в группу к россиянам.
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