Из шести стран из первой корзины четыре (Италия, Германия, Англия и Испания) являются хозяевами Евро и для них группы были определены изначально. Украина не может попасть к России по политическим причинам, осталась только Бельгия, которая и отправляется в группу к россиянам.

Бельгия сыграет с Россией в одной группе на Евро-2020

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Политика Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1» Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.

Политика Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»

Общество Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.

Музыка Уроженцев России выдвинули на «Грэмми» Уроженцы России из трио Hermitage Piano Trio были выдвинуты на получение американской премии "Грэмми" (Grammy) в номинации "Лучшее исполнение камерной музыки малым ансамблем".

Футбол УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации по итогам матча сборных России и Бельгии (1:4), который прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Экономика Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Происшествия В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком Автомобиль во вторник полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.

Игры Valve анонсировала продолжение Half-Life Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Буквально вчера появился первый слух о выходе новой части и он подтвердился.

Шоу-бизнес Разин назвал Кудрявцеву «грязной» Мужчина никогда не скрывал своего негативного отношения к Кудрявцевой, утверждая, что знает о ее «темном прошлом».

Общество СМИ сообщили о выводе более $800 млн через офшорные счета Абызова Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, который находится в СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании средств, может быть причастен к выводу более $800 млн на офшорные счета через шведский Swedbank.

Авто Представлен электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback Электрические кроссоверы становятся главными новинками автосалона в Лос-Анджелесе, и Audi использовала это событие для презентации нового e-tron Sportback, который, по сути, является спортивной версией стандартного e-tron с купеобразным кузовом.

Общество Криштиану Роналду женился на своей давней подруге Джорджине Родригес Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий в амплуа форварда в итальянском «Ювентусе», тайно женился на своей давней подруге Джорджине Родригес, сообщает Mundo Deportivo.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

Здоровье Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.

Шоу-бизнес Лолита ответила на обвинения бывшего мужа Бывший супруг Лолиты Милявской – тренер по сквошу Дмитрий Иванов, обвинил ее в том, что она, незаконно получив доступ к его личной переписке в социальных сетях, обнародовала ее в прямом эфире и выставила его личную жизнь напоказ.

Экономика Число просрочек по кредитам возросло в России Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.