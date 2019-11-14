В Кардиффе на стадионе «Кардифф Интернейшнл Спортс» состоялся матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 U19 Россия — Уэльс. Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 2:2. Первый мяч забил российский нападающий Кирилл Косарев на 30-й минуте.

Сборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отбора Евро-2020 U19

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