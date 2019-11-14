Футбол
ЧемпионатСборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отбора Евро-2020 U19
В Кардиффе на стадионе «Кардифф Интернейшнл Спортс» состоялся матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 U19 Россия — Уэльс. Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 2:2. Первый мяч забил российский нападающий Кирилл Косарев на 30-й минуте.
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Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Происшествия
Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу
Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
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Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
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Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
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Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
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Людям с первой группой крови специалисты советуют регулярно питаться, однако от ужина им стоит отказаться, так как еда в вечернее время суток может отложиться в жир.
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Компания Hyundai весной текущего года представила на американском рынке новинку – кроссовер Venue.
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Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
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Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр
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Об увольнении тренера не может быть и речи.
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Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян порассуждал о шансах американца Тони Фергюсона в поединке с российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
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Число задержанных на протестах «жёлтых жилетов» в Париже превысило 60
Число задержанных полицией участников митинга «жёлтых жилетов» в Париже возросло до 61.
Политика
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По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил c главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Роном ван Роденом условия согласования новой трёхлетней программы расширенного финансирования.
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Происшествия
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Подозреваемый в убийстве пятилетней падчерицы в Крыму арестован
Раздольненский районный суд Крыма арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы в селе Кропоткино, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.