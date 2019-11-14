Футбол

ЧемпионатЧемпионатСборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отбора Евро-2020 U19

В Кардиффе на стадионе «Кардифф Интернейшнл Спортс» состоялся матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 U19 Россия — Уэльс. Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 2:2. Первый мяч забил российский нападающий Кирилл Косарев на 30-й минуте.
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Сборная России сыграла вничью с Уэльсом в отборе Евро U19

Спорт-Экспресс10:07

Сборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отбора Евро-2020 U19

Чемпионат09:59

Россия сыграла вничью с Уэльсом во втором матче квалификации Евро U-19

Sportbox.RU10:01

Сборная России сыграла вничью с Уэльсом, дважды пропустив с пенальти, в матче отбора Евро-2020 U19

Sport24.ru10:07

Юношеская сборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отбора ЧЕ-2020

Советский спорт10:09

Сборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отбора Евро (U-19)

МК-Спорт10:12

Сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в отборе Евро-2020

RT на русском10:27
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Футбол

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