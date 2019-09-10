Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная России сыграла вничью с командой Болгарии

Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года. Встреча, прошедшая на стадионе "Славия" в Софии, завершился со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Бородюк: футболисты молодежной сборной России не проявили характер в матче с болгарами

ТАСС16:40

Российская молодежка сыграла вничью с Болгарией в отборе на Евро-2021

Нева Спорт15:49

Квалификация Евро-2021 (U-21). Россия не забила Болгарии (0:0) и идет на 3-м месте. Игнатьева удалили

Sports.ru15:25

Чалов, Сафонов и Обляков попробуют обыграть вслед за сербами болгар

SM News00:48

Иван Игнатьев — о своем удалении: «Не попал, значит...»

Спорт-Экспресс16:59

Сборная России U21 не смогла обыграть Болгарию в матче отбора Евро-2021

Чемпионат15:22

Молодежная сборная России сыграла вничью с Болгарией в отборе на Евро-2021

Матч ТВ15:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика

Кремль отреагировал на отставку Болтона

Отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона является внутренним делом страны.
News.ru 14:11
Политика

Основатель «Царьграда» Малофеев спустя полгода вышел из «Справедливой России»

Предприниматель и глава холдинга «Царьград» Константин Малофеев подал заявление на выход из «Справедливой России» спустя полгода после вступления в нее.
Новая газета 15:38
Происшествия

Под Нижним Новгородом на промышленном складе произошёл крупный пожар

В Богородском районе Нижегородской области на складе горюче-смазочных материалов произошёл сильный пожар.
RT на русском 13:47
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Экономика

В бюджет Кубани поступили налоги Галицкого за продажу «Магнита»

В консолидированный бюджет Краснодарского края перечислены средства в размере 15,1 млрд рублей в виде налогового платежа от сделки по продаже 29,1% акций ПАО «Магнит», которая состоялась еще в феврале 2018 года.
Деловая газета. Юг 10:46
Хоккей

Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме

Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 15:01
Происшествия

Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Иллинойс

Власти американского города Сент-Луис в штате Иллинойс сообщили о сходе с рельсов грузового состава транспортной компании Union Pacific, перевозившего легковоспламеняющиеся вещества.
Московский Комсомолец 17:14
Кино

Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино»

Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.
REGNUM 09:13
Гаджеты

На презентации Apple представили игровой сервис Arcade

NewInform 13:42
Экономика

Заемщики поправили кредитный индекс

Заемщики поправили кредитный индекс Индекс кредитного здоровья, рассчитываемый на основе данных бюро кредитных историй, во втором квартале показал рост впервые за полтора года.
Коммерсантъ 15:30
Футбол

Буффон зарабатывает практически меньше всех в «Ювентусе»

41-летний голкипер получает 1,5 миллиона евро в год. Меньше него зарабатывает только третий голкипер Карло Пинсольо (300 тысяч евро).
Soccer.ru 12:21
Политика

Путин уволил заместителя министра иностранных дел Карасина

Президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел, вместо него назначен Евгений Иванов, сообщается в указах, размещенных на портале правовой информации.
Ведомости 10:09
Политика

Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.
РБК 14:08
Политика

Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину

Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.
Коммерсантъ 07:38
Политика

Богдан примерил наручники во время отдыха в Сен-Тропе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан опубликовал фотографию с отдыха в Сен-Тропе.
Газета.Ru 16:24
Футбол

Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих

Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».
Чемпионат 16:40
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Футбол

Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву

Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:35
Политика

Рада приняла закон об импичменте президента Украины

Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
Единоборства

Нурмагомедову не досталось первое место в сводном рейтинге UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не сумел подняться на первое место в общем рейтинге промоушена, составляемом без учета весовых категорий.
Инфо24 14:53
Происшествия

Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области

РБК 11:43
Технологии

Бывший гендиректор ТНТ назначен вице-президентом МТС по медиабизнесу

Ведомости 10:26
Происшествия

Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки

РБК 15:38
Политика

Делегация из США приехала в Крым

Газета.Ru вчера в 14:25
Шоу-бизнес

Невеста олигарха Владислава Доронина подтвердила беременность

Совсем скоро Кристина Романова подарит олигарху второго малыша. Модель уже не скрывает интересное положение.
StarHit.ru 14:30
Религия

Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II

Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.
Чертаново Южное 08:49
Происшествия

В Армении продолжаются повторные толчки после землетрясения

REGNUM 15:47
Финансы

Греф: В 2019 году Сбербанк заплатит в бюджет 502 млрд рублей

Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов.
REGNUM 08:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное