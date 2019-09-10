Футбол
Газета.RuСборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года. Встреча, прошедшая на стадионе "Славия" в Софии, завершился со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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