Футбол
Газета.RuСборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года. Встреча, прошедшая на стадионе "Славия" в Софии, завершился со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 17:12, Вашингтон
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Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу
10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
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В Армении продолжаются повторные толчки после землетрясения
После землетрясения, произошедшего на границе Армении и Грузии, сейсмологи зафиксировали порядка 30 повторных подземных толчков, сообщает 10 сентября пресс-служба армянского МЧС.
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Компания Apple представила новые iPhone
Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
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Песков подтвердил работу предполагаемого шпиона Смоленкова в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что предполагаемый американский шпион Олег Смоленков действительно работал в администрации президента.
Труд 06:30
Происшествия
На модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, заведено дело
Полиция Сан-Паулу предъявила обвинения бразильской модели Наджиле Триндаде, утверждавшей, что нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара изнасиловал ее.
Sport24.ru 13:22
Футбол
Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих
Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».
Чемпионат 16:40
Футбол
Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву
Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:35
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Футбол
Буффон зарабатывает практически меньше всех в «Ювентусе»
41-летний голкипер получает 1,5 миллиона евро в год. Меньше него зарабатывает только третий голкипер Карло Пинсольо (300 тысяч евро).
Soccer.ru 12:21
Хоккей
Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме
Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 15:01
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
без руля.ру 06:55
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Зеленский провел встречу с Коломойским
Газета.Ru 16:02
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К Земле мчится астероид-мутант: ученые вычислили дату появления
Астрономы бьют тревогу, касательно приближения огромного астероида-мутанта, который несет опасность для всего человечества.
Южный Федеральный 02:59
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru 11:40
Происшествия
Два человека пострадали от пожара на складе ГСМ под Нижним Новгородом
Два человека пострадали в результате пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
Интерфакс 13:56
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Подольская поддержала западный тренд на откровенные фото в соцсетях
Наталья Подольская поддержала западный тренд на публикацию откровенных снимков в соцсетях.
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Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы
Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.
Lenta.ru 12:12
Происшествия
В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей
С трудом членам ОНК удалось прорваться в одну из башен, так как сопровождающий их сотрудник явно не горел желанием их туда проводить.
Комсомольская правда 11:37
Кино
Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино»
Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.
REGNUM 09:13
Авто
Rolls-Royce представил спецверсии Wraith для России
Знаменитое «звездное небо» на потолке Wraith впервые засияло оранжевыми, зелеными и лиловыми лампами.
AutoNews 06:58
Армия и оружие
США модернизировали систему противоракетной обороны в Румынии
Уточняется, что это связано с тем, что США завершили техническое обслуживание и модернизацию наземной стационарной системы Aegis Ashore, которую в Румынии на время обновления заменял THAAD.
Газета.Ru 15:38
Гаджеты
Принтер Polaroid Lab «проявит» фотографию прямо с экрана смартфона
Компания Polaroid Originals представила устройство моментальной печати Polaroid Lab, которое "проявляет" снимок, отсканированный с экрана смартфона.
Вести.Хайтек 12:32
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Сенцов решил жить в Киеве и снимать кино
Кинорежиссер Олег Сенцов, которого власти России недавно передали Украине в процессе обмена пленными, решил, что будет жить в Киеве и снимать кино.
Интерфакс 06:36
Гаджеты
Apple Watch Series 5 представлены официально
MobiDevices 14:18
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Более 30 паломников погибли в давке в Ираке
Интерфакс 16:42