Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная России сыграла вничью с командой Болгарии

Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года. Встреча, прошедшая на стадионе "Славия" в Софии, завершился со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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