Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная России сыграла вничью с командой Болгарии

Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года. Встреча, прошедшая на стадионе "Славия" в Софии, завершился со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Футболисты молодежной сборной России сыграли вничью с болгарами в матче отбора ЧЕ-2021

ТАСС15:30

Квалификация Евро-2021 (U-21). Россия не забила Болгарии (0:0) и идет на 3-м месте. Игнатьева удалили

Sports.ru15:25

Чемпионат Европы, отборочный этап. Прямая трансляция матча Болгария (U-21) — Россия (U-21)

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Чалов, Сафонов и Обляков попробуют обыграть вслед за сербами болгар

SM News00:48

Молодежная сборная России сыграла вничью в Болгарии в отборе Евро-2021. Ее гол отменили, Игнатьева — удалили

Спорт-Экспресс15:24

Сборная России U21 не смогла обыграть Болгарию в матче отбора Евро-2021

Чемпионат15:22

Молодежная сборная России сыграла вничью с Болгарией в отборе на Евро-2021

Матч ТВ15:22
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:42, Вашингтон
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