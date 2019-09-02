Как сообщает корреспондент matchtv.ru Алексей Ковалев, подопечные Станислава Черчесова провели тренировку в Новогорске. На занятии отсутствовали полузащитники Денис Черышев и Александр Головин. Как сообщил пресс-атташе команды Игорь Владимиров, они приедут 2 сентября.

Сборная России тренировалась без Черышева и Головина

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