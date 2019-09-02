Футбол

ЧемпионатЧемпионатСборная России тренируется без Черышева и Головина

Команда тренируется без Дениса Черышева и Александра Головина, которые прибудут в расположение национальной команды сегодня, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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Все игроки сборной России тренируются в общей группе. Головин и Черышев прибудут в команду вечером

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