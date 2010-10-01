Футбол
Спорт-ЭкспрессСборная России тренируется под звуки свадьбы
Рядом с тренировочным полем сборной России в Новогорске идут съемки сцены свадьбы для российского кинематографа. Большая массовка, артисты и съемочная группа работают в ста метрах от тренировки сборной.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:32, Вашингтон
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Общество
У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей
«При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016–2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость», — отмечает Repubic.
Первое антикоррупционное 05:19
Общество
Суд отказался лишить родительских прав супругов Хомских
Никулинский суд Москвы в понедельник отказал в удовлетворении иска прокуратуры о лишении родительских прав многодетных родителей Петра и Елены Хомских, принимавших участие в несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа.
ТАСС 06:27
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Общество
Родители высоко оценили качество образования в школах
Полностью удовлетворены качеством образования своих детей-школьников 52 процента родителей. Еще 32 отчасти удовлетворены, отчасти - нет.
Российская газета 05:36
Экономика
В России ожидается новый скачок цен на авиабилеты — на 9-10%
По словам главы научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александра Фридлянда, повышать цены на авиабилеты авиаперевозчиков заставляют резкий рост стоимости авиакеросина за 2018 год, а также продолжающееся увеличение цен на аэропортовое обслуживание.
REGNUM 04:49
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Футбол
Бэйл догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров «Реала»
Нападающий мадридского клуба Гарет Бэйл оформил дубль в прошедшей игре. Для валлийца эти мячи стали 103-м и 104-м в составе «Реала».
Sportbox.RU 02:29
Политика
Тегеран исключил возможность пересмотра иранской ядерной сделки
Тегеран отвергает возможность пересмотра иранской ядерной сделки, предостерегает от того, чтобы "открывать этот ящик Пандоры", заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
РИА Новости 06:07
Общество
Смоленский губернатор уволил двух замов из-за угрозы срыва нацпроектов
По словам собеседника агентства, глава региона не продлил трудовые отношения с Анной Кожуриной и Русланом Черных из-за угрозы срыва реализации региональных проектов, которые они курировали в рамках национальных проектов.
Интерфакс 06:24
Армия и оружие
Производство мощнейших в мире ракетных двигателей началось в России
Самые мощные в мире жидкостные ракетные двигатели РД-171МВ начнут создавать в НПО «Энергомаш».
Политическая Экспертиза вчера в 00:02
Транспорт
В Петербурге отремонтируют Цимбалинский путепровод
В свою очередь генеральный директор — председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров отметил, что РЖД и Петербург приходят к пониманию развития транспортной ситуации.
РИА Новости 06:18
Политика
Польша обвинила Россию в отсутствии немецких репараций
Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что после Второй мировой войны страна не получила репарации от Германии из-за позиции России.
Lenta.ru 06:00
Авто
Nissan показал тизер нового Juke
Предполагается, что новый Juke получит бензиновые турбомоторы объемом от 1,0 до 1,6 литра, 1,5-литровый турбодизель и гибридную версию.
без руля.ру 06:13
Единоборства
Поветкин прокомментировал решение Усика не драться с россиянами
Московский Комсомолец 05:23
Футбол
Комличенко: «Перейду ли в ЦСКА? Завтра все узнаем»
ЦСКА скоро подпишет Комличенко.
Sport24.ru 06:06
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Общество
Сын Зеленского пошел в первый класс
Газета.Ru 02:48
Космос
Орбитальный отель на 400 туристов может заработать к 2025 году
К 2025 году может начать работать уникальный орбитальный отель. Он будет рассчитан примерно на 400 туристов.
Актуальные Новости 02:58
Происшествия
Главный тренер «Динамо» Хохлов подал иск к МВД на 28 млн рублей
Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов вместе с тремя экс-футболистами сборной России, пострадавшими при банкротстве банка "Замоскворецкий", подали иск к МВД РФ в Замоскворецкий суд столицы.
Газета.Ru 06:20
Шоу-бизнес
Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз
Наргиз назвала Валерию «телочкой в туфлях» во время интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить», таким образом как бы противопоставляя себя остальным звездам шоу-бизнеса.
Пятый канал вчера в 16:40
Политика
Премьер Украины назвал приоритетные задачи правительства
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о приоритетных задачах правительства.
RT на русском 06:01
Общество
В Британии каннибал стал поваром
В 1998 году Фишер задушил 40-летнюю соседку, после чего питался ее плотью.
Петрозаводск говорит 01:42
Армия и оружие
США изучают возможность модернизации ядерных сил
Исследовательская служба конгресса США оценила программу модернизации ядерного оружия России и поставила вопрос о целесообразности развития Штатами новых возможностей по сдерживанию РФ в этой сфере.
Москва 24 03:12
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 31 августа в 14:31
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Политика
FT: компания Тимченко получила права на экспорт фосфатов из Сирии
Компания «Стройтрансгаз Логистика» (дочернее предприятие «Стройтрансгаза») Геннадия Тимченко в этом году получила от властей Сирии права на добычу фосфатов, а также контракт на эксплуатацию порта Тартус для поставок за рубеж, сообщает Financial Times со ссылкой на источник.
Ведомости 06:26
Политика
Крупнейший пакет помощи в истории ЕС получила Украина
Пакет помощи, полученный Украиной от Евросоюза за последние пять лет, стал самым крупным за всю историю содружества стран.
REGNUM 05:53