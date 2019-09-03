Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев и хавбек «Монако» Александр Головин приступили к тренировкам в составе сборной России на базе в Новогорске, сообщает ТАСС. Футболисты прибыли в расположение национальной команды из своих клубов накануне вечером.

Черышев и Головин присоединились к тренировкам сборной России

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