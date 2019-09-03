Футбол
ЧемпионатСборная России тренируется в полном составе
Команда тренируется в полном составе, включая Дениса Черышева и Александра Головина, которые накануне прибыли в расположение национальной команды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
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Футболисты национальной сборной России понаблюдали за тренировкой молодежной команды
Sport24.ruвчера в 06:15
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
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Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.
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Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
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В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
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