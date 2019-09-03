Футбол

ЧемпионатЧемпионатСборная России тренируется в полном составе

Шотландия — Россия
6 сентября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Команда тренируется в полном составе, включая Дениса Черышева и Александра Головина, которые накануне прибыли в расположение национальной команды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
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