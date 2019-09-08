Сборная России в Калининграде проводит тренировку перед матчем квалификации Евро-2020 против команды Казахстана. В занятии принимают участие все 26 игроков, вызванных тренерским штабом на эту игру.

Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Казахстаном

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