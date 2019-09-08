Футбол
Sports.ruСборная России тренируется в полном составе перед матчем с Казахстаном
Сборная России в Калининграде проводит тренировку перед матчем квалификации Евро-2020 против команды Казахстана. В занятии принимают участие все 26 игроков, вызванных тренерским штабом на эту игру.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:33, Вашингтон
Политика
Кувшинников набирает 63,21% на выборах главы Вологодской области
Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников набирает 63,21% на выборах главы региона после подсчета 81,73% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости 18:33
Политика
Действующие главы регионов лидируют на выборах губернаторов
В Забайкальском крае — Александр Осипов получает почти 90% после обработки 92%.
Говорит Москва 16:49
Политика
Медведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране
«Можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны», — заявил Медведев.
РБК 14:45
Кино
Роман Лю Цысиня «Эра сверхновой» получит экранизацию
Вслед за трилогией «В память о прошлом Земли» киноадаптацию получит ещё один роман Лю Цысиня — «Эра сверхновой», получившая «Хьюго».
Мир фантастики 04:54
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Политика
Вице-премьер Чехии выступил против демонтажа памятника Коневу
Ранее президент Чехии Милош Земан рекомендовал властям столицы сохранить памятник маршалу Коневу.
News.ru 18:35
Авто
В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами
На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».
Юга.ру 09:21
Политика
Экс-губернатор Южной Каролины поборется за пост президента США
Бывший губернатор штата Южная Каролина, республиканец Марк Сэнфорд, заявил о вступлении в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года.
News.ru 17:52
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Теннис
Рафаэль Надаль взял у Даниила Медведева первый сет финала US Open
Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего пятую строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5 в первом сете финала Открытого чемпионата США.
GoTennis.ru 17:23
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском 08:33
Здоровье
Роскачество назвало лучшие марки шоколадных шариков
Эксперты Роскачества провели исследование готовых сухих завтраков — шоколадных шариков — и выяснили, какие марки этих продуктов соответствуют требованиям к безопасности и качеству.
Известия 14:00
Политика
Выборы мэра Улан-Удэ выиграл Игорь Шутенков
Байкал-Daily 19:27
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Политика
В Крыму раскритиковали отказ Грузии признать выборы на полуострове
МИД Грузии назвал выборы в Крыму «незаконными», отказавшись от их признания.
RT на русском 18:09
Политика
Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец вчера в 09:59
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Происшествия
Душевнобольная «заминировала» дом президента Словакии
Полиция в Словакии 8 сентября получила сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложена взрывчатка.
Известия 18:43
Космос
Конец света 2019: правда ли, что к Земле летит огромный астероид
Будет ли конец света 3 октября ТАСС со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов NASA сообщает: астероид 2007 FT3 приблизится к Земле 3 октября и пролетит мимо на расстоянии 139 млн километров.
Алтапресс вчера в 22:12
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.
RT на русском 18:51
Политика
Собянин заявил, что Мосгордума стала политически более разноплановой
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости 19:11
Общество
Робот «Федор» захотел папаху, «как у главы Роскосмоса»
Ранее Рогозин в Twitter Роскосмоса поздравил с победой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, проиллюстриров запись своим фото в белой папахе.
ТАСС 03:37
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Происшествия
Неизвестные избили сотрудников московского магазина
Неизвестные избили сотрудников магазина на Братиславской улице в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.
ТАСС 16:03
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15