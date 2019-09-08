Футбол
Sports.ruСборная России тренируется в полном составе перед матчем с Казахстаном
Сборная России в Калининграде проводит тренировку перед матчем квалификации Евро-2020 против команды Казахстана. В занятии принимают участие все 26 игроков, вызванных тренерским штабом на эту игру.
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Политика
Названы сроки поставки С-400 в Индию
Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400 в начале октября 2018 года.
Телеканал 360° 10:56
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
На дополнительных выборах депутатов Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному округу в Свердловской области лидирует олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия".
Российская газета 12:56
Политика
Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах
Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Коммерсантъ 12:38
Политика
Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook
Политическую рекламу в Google, Facebook и YouTube выявил Роскомнадзор (РКН) в Единый день голосования 8 сентября.
Газета.Ru 13:02
Общество
Врански пытался организовать карусель на выборах в Петербурге
Красимир Врански попытался через подставных лиц организовать в Санкт-Петербурге избирательную карусель, обещая участникам заплатить по пять тысяч рублей за то, что те на нескольких участках проголосуют за кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко».
Политика Сегодня 15:55
Происшествия
Инвалида-колясочника сбили в Москве
Газета.Ru 15:27
Политика
В России завершаются выборы в единый день голосования
В России завершаются выборы в единый день голосования. К этому часу закрылись избирательные участки в Башкирии, Волгоградской области.
Вести ФМ 12:59
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Политика
В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер получает 73,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ 12:26
Гаджеты
Huawei показала план обновления смартфонов до EMUI 10 с Android 10
До конца года EMUI 10 с Android 10 получат Huawei P30 и P30 Pro, а в декабре обновление выйдет для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS.
Astera 10:07
Армия и оружие
Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою
Например, заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов в середине августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ракеты для Су-57 еще даже не начали разрабатывать.
Свободная Пресса 03:33
Фигурное катание
Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях
Российская газета 13:32
Теннис
Медведев и Надаль начали финальный матч US Open
В Нью-Йорке начался финальный матч Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.
Нева Спорт 16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
В «Единой России» заявили о большинстве мандатов в 11 заксобраниях
Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что по итогам выборов 8 сентября партия получает большинство депутатских мандатов в 11 законодательных собраниях регионов РФ из 12.
Российская газета 16:09
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Политика
Эксперт отверг заявления ФБК об успехе «умного голосования»
Политолог Марат Баширов прокомментировал заявления представителей ФБК об успехе "умного голосования".
Газета.Ru 16:06
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
Известия 16:15
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Энергетика
Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума
Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.
Коммерсантъ 07:48
Политика
Макаров отказался отвечать на вопрос о фальсификациях за «своих» кандидатов на выборах
Глава петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров отказался отвечать на вопросы журналистов на фоне слухов о нарушениях на выборах муниципальных депутатов в пользу кандидатов, которые, по некоторым данным, работают на него.
ФАН 15:36
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета 13:26