Футбол
Sports.ruСборная России тренируется в полном составе перед матчем с Казахстаном
Сборная России в Калининграде проводит тренировку перед матчем квалификации Евро-2020 против команды Казахстана. В занятии принимают участие все 26 игроков, вызванных тренерским штабом на эту игру.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:56, Вашингтон
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Футбол
Кикнадзе рассказал о несостоявшемся трансфере звёздного нападающего в «Локомотив»
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб мог подписать контракт со звёздным форвардом.
RT на русском 17:29
Теннис
Рафаэль Надаль взял у Даниила Медведева первый сет финала US Open
Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего пятую строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5 в первом сете финала Открытого чемпионата США.
GoTennis.ru 17:23
Политика
«Единая Россия» стала оппозицией в Хабаровском крае
В прошлом году во втором туре губернаторских выборов в крае действующего главу региона Вячеслава Шпорта победил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал.
РБК 16:46
Шоу-бизнес
Евгений Цыганов высмеял подписчиков, критикующих худобу Юлии Снигирь
Евгений Цыганов высмеял подписчиков, критикующих худобу Юлии Снигирь Отметим, что снимок, под которым отметился Евгений Цыганов, был сделан в Венеции.
Вокруг ТВ 05:37
Политика
Глава столичного отделения «Единой России», по предварительным данным, уступает кандидату от КПРФ
Глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский, по предварительным данным, уступает кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову.
Эхо Москвы 17:01
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета 12:56
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Происшествия
В Финляндии потерпел крушение сверхлегкий самолет
На западе Финляндии в городе Эура потерпел крушение сверхлегкий самолет. Пилоту небольшого воздушного судна удалось спастись.
Комсомольская правда 16:23
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Кино
Киносеть «Каро» откроет магазины с комиксами
Сеть кинотеатров «Каро» в ближайшие полгода откроет внутри своих кинотеатров пять магазинов, где будет продавать комиксы и лицензионные товары по мотивам кинофраншиз Marvel и DC Comics, а также других популярных фильмов и сериалов.
Ведомости 17:45
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Наука
Ученые в России разработали новый материал для атомных реакторов
Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали композиционный материал нового поколения, который можно использовать в атомных реакторах.
iReactor 06 сентября в 08:24
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Комсомольская правда вчера в 06:59
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
РИА Новости 14:47
Политика
Появились первые результаты выборов губернатора Мурманской области
Среди кандидатов в губернаторы Мурманской области результаты оказались следующими: Андрей Чибис 301 Максим Белов 95 Михаил Антропов 46 Василий Буров 12 Геннадий Тупикин 9 Виталий Измайлов 8 Напомним, избирательные участки закрылись в Мурманской области, в 20.00.
Северпост 13:47
Наука
Математики разложили число 42 на три куба спустя 65 лет
Математикам Массачусетского технологического института и Бристольского университета Эндрю Сазерленд и Эндрю Букер нашли решение последней неразрешенной части математической задачи о трех кубах.
МедиаПоток 06:41
Экономика
Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM вчера в 00:34
Армия и оружие
МАГАТЭ нашло следы урана в пробах из Тегерана
Официальный Тегеран отказался предоставлять объяснения МАГАТЭ по найденным следам урана в пробах.
News.ru 13:11
Происшествия
В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом
РИА Новости 14:29
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45