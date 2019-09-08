Футбол
Sports.ruСборная России тренируется в полном составе перед матчем с Казахстаном
Сборная России в Калининграде проводит тренировку перед матчем квалификации Евро-2020 против команды Казахстана. В занятии принимают участие все 26 игроков, вызванных тренерским штабом на эту игру.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 21:03, Вашингтон
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Происшествия
На Таймыре обнаружили пропавший в августе вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2, который пропал после вылета 11 августа с базы в поселке Коротчаево в Новом Уренгое, найден на севере Красноярского края.
Российская газета 04:57
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Здоровье
В тульском селе Зайцево ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству введен в селе Зайцево Тулы. Соответствующий Указ подписан губернатором Алексеем Дюминым.
Тульская служба новостей 10:03
Политика
В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России
Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47
Кино
Роман Лю Цысиня «Эра сверхновой» получит экранизацию
Вслед за трилогией «В память о прошлом Земли» киноадаптацию получит ещё один роман Лю Цысиня — «Эра сверхновой», получившая «Хьюго».
Мир фантастики 04:54
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем миссии «Чандраян-2»
3DNews вчера в 02:47
Политика
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.
РИА Новости 20:33
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Космос
Конец света 2019: правда ли, что к Земле летит огромный астероид
Будет ли конец света 3 октября ТАСС со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов NASA сообщает: астероид 2007 FT3 приблизится к Земле 3 октября и пролетит мимо на расстоянии 139 млн километров.
Алтапресс вчера в 22:12
Происшествия
Машина сбила инвалида на коляске в центре Москвы
В центре Москвы автомобиль сбил инвалида-колясочника, который пересекал дорогу в неположенном месте.
Lenta.ru 16:00
Авто
Забытые навсегда. Какая судьба у оставленных на штрафстоянке автомобилей?
Некоторые автомобилисты не спешат забирать свои автомобили со штрафстоянки, особенно если они уже находятся в плохом состоянии и явно давно должны были оказаться на свалке.
Car.ru 10:16
Политика
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Гаджеты
В Windows 10 появилась возможность звонить со смартфона
Как заметил один из пользователей, опция уже рабочая. Она позволяет прямо на компьютере совершать звонки со смартфона и управлять ими.
Ferra 11:44
Космос
В египетских пирамидах нашли секретные лаборатории пришельцев, с которых они контролируют Вселенную
Бытует мнение, что тайные комнаты гробниц египетских правителей содержат подземные лаборатории, оборудованные компьютерными устройствами, которые передают радиоволны во Вселенную.
ЛигаNews.net 01:21
Политика
В Посольстве РФ раскритиковали деятельность британских СМИ
Российские дипломаты назвали публикацию очередным примером ангажированности и некомпетентности британских СМИ.
Life.ru 17:37
Футбол
Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
РИА Новости 15:44
Экономика
Доля Сбербанка на рынке вкладов физических лиц снизилась
Доля Сбербанка на рынке вкладов для физических лиц за полтора года показала снижение на 2 п.п. и составила 44,3%. Об этом говорят отчеты организации за август 2019 года по РСБУ, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 15:00
Общество
Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской
Коммерсантъ 14:48
Здоровье
Врачи рассказали об опасности народной медицины
Народная медицина является популярным способом лечения многих болезней у россиян.
iReactor 17:13
Политика
Собянин заявил, что Мосгордума стала политически более разноплановой
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости 19:11
Общество
В Новосибирске с избирательных участков ведётся онлайн-трансляция
REGNUM вчера в 22:59
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19