с чего всё началось

Сборная России продолжает подготовку к матчу квалификации Евро-2020 против команды Шотландии. Команда Станислава Черчесова в полном составе проводит тренировку на базе в Новогорске, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Шотландией

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Гаджеты Apple выпустила новую версию macOS Catalina Американская корпорация Apple выпустила новую версию операционной системы macOS Catalina для персональных компьютеров и серверов, сообщается на сайте компании.

Общество В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки книг Депутаты Госдумы переработали законопроект об изменении в стране возрастной маркировки к первому чтению и предлагают теперь ввести систему более общих рекомендаций ограничений по возрасту.

Политика В администрации президента сделали выводы из выборов в Мосгордуму Итоги сентябрьских выборов в Мосгордуму были благожелательно восприняты и властью, сохранившей контроль над парламентом, и оппозицией, расширившей представительство и получившей 20 из 45 мест.

Политика Ополченцы Донбасса не станут депутатами Рады, заявили в МИД Украины В случае прекращения войны и установления мира в Донбассе ополченцы все равно не смогут избираться в Верховную раду Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.

Политика Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.