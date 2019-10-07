Футбол
Sports.ruСборная России тренируется в полном составе перед матчем с Шотландией
Сборная России продолжает подготовку к матчу квалификации Евро-2020 против команды Шотландии. Команда Станислава Черчесова в полном составе проводит тренировку на базе в Новогорске, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.
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с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам команды в преддверии матча группового этапа квалификации чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии.РБКвчера в 07:49
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Черчесов призвал болельщиков поддержать сборную России на матче с Шотландией
Sportbox.RUвчера в 08:19
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