Футбол

Rambler News ServiceRambler News ServiceСборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на четыре позиции и заняла 42-е место. Рейтинг опубликован на сайте организации. Команда Станислава Черчесова расположилась между сборными Исландии (41-е место) и Коста-Рики (43-е).
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