Футбол
Rambler News ServiceСборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на четыре позиции и заняла 42-е место. Рейтинг опубликован на сайте организации. Команда Станислава Черчесова расположилась между сборными Исландии (41-е место) и Коста-Рики (43-е).
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:40, Вашингтон
Политика
В ЕК оценили трёхсторонние переговоры по газу с Россией и Украиной
Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская сторона на трёхсторонних переговорах в Брюсселе предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут введены новые требования ЕС.
RT на русском 12:05
Политика
Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.
RT на русском 12:24
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Происшествия
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов
Российская газета 10:10
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
Medical Note вчера в 20:46
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда 07:09
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Происшествия
В Киеве неизвестные сообщили о минировании всех мостов, ТЦ и роддомов
Неизвестные сообщили о минировании всех мостов, торговых центров и родильных домов в Киеве.
Газета.Ru 12:57
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Авто
В сети показали рестайлинг «Волги» ГАЗ-24 от Fiat
Как отметил Владимир Никитич Носаков, который в свое время был руководителем легкового производства ГАЗа, после информации о том, что «люксовой» версии «Волги» не ожидается из-за отказа в производстве мотора V6 ГАЗ 24-14, на предприятии решили использовать другой агрегат.
32CARS.ru 05:33
Энергетика
Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс 11:24
Футбол
Давид Сильва может перейти в «Интер Майами» Бекхэма
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва может перейти «Интер Майами», которым владеет экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Sports.ru 13:15
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском 17 сентября в 23:00
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Общество
Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу
RT на русском 13:31
Здоровье
В США у женщины посинела кровь после приема обезболивающего
В США у 25-летней женщины посинела кровь после приема обезболивающего.
Актуальные Новости 05:23
Политика
Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины.
ТАСС вчера в 10:28
Экономика
Forbes представил рейтинг крупнейших частных компаний России
Американский журнал Forbes составил рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний.
Пятый канал 16 сентября в 15:37
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Футбол
«Почта России» стала партнёром РФС
Российский футбольный союз и «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве.
Чемпионат 12:04
Технологии
ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Авто
В России стартовали продажи нового Mitsubishi Eclipse Cross
В России предыдущие версии кроссовера предлагаются в трех комплектациях. Стоимость автомобилей составляет от 1,91 до 2,256 миллиона рублей.
RuNews24.ru 12:50
Армия и оружие
Турция намерена создать с США постоянные военные базы в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении создать в зоне безопасности на северо-востоке Сирии совместные с США постоянные военные базы для патрулирования в этом регионе.
РИА Новости 10:59
Футбол
Смолов ответил тем, кто называет его «деревом»
Чемпионат 12:21
Политика
Нетаньяху выразил разочарование нежеланием соперника встретиться с ним
Премьер-министр Израиля и глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху выразил разочарование тем, что лидер центристского блока партий «Кахоль-Лаван» Бенни Ганц отказывается провести с ним встречу.
РБК 09:10