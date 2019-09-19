Футбол
Rambler News ServiceСборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на четыре позиции и заняла 42-е место. Рейтинг опубликован на сайте организации. Команда Станислава Черчесова расположилась между сборными Исландии (41-е место) и Коста-Рики (43-е).
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Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 08:36
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 13:56
Политика
Новак оценил переговоры по газу с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак оценил прошедшие трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, передает RT.
Газета.Ru 10:53
Кино
Умер известный французский актер Шарль Жерар
Известия 16:01
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 5:1
В начале первого тайма счет в игре открыл защитник ЦСКА Виктор Дивеев, однако, в течение первой половины встречи хозяева имели несколько моментов для того, чтобы забить в ворота Акинфеева.
Bobsoccer 16:05
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы по УДО
Согласно решению суда, который прошел в мае 2019 года, Кокорин и Мамаев за участие в двух драках в Москве получили 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев тюрьмы соответственно.
Евро-футбол.ру 17 сентября в 02:35
Наука
Ученые предупредили о неожиданной опасности недосыпа
Ученые пришли к выводу, что функционирование группы иммунных клеток ILC3, оказывающих значительное воздействие на работу пищеварительного тракта, зависит от режима сна и бодрствования.
РИА Новости 10:34
Политика
Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ
Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
RT на русском 15:10
Политика
Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН
США выдворят двух сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации объединенных наций (ООН), сообщила в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.
РБК 15:53
Происшествия
В ФК «Анжи» опровергли причастность задержанного Идрисова к клубу
Ранее в четверг в пресс-службе республиканского управления МВД сообщили, что бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
ТАСС 10:49
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Футбол
«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы
Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Коммерсантъ 14:58
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском вчера в 11:36
Культура
«Яндекс» против «Рамблера» в новом эпизоде сериала «Холивар» про историю рунета
В новом эпизоде речь пойдет о противостоянии двух главных российских поисковиков конца 90-х — начала нулевых ― «Яндекса» и «Рамблера».
Афиша Daily 13:13
Происшествия
В Грозном горит торговый центр «Гранд Парк»
В торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошёл крупный пожар. Сообщается, что огнём охвачено 700 кв. м здания.
RT на русском 14:32
Происшествия
Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
RT на русском 03:41
Экономика
Банкротов-физлиц могут освободить от долгов по налогам и штрафам ГИБДД
За год суды признали банкротами 41,8 тысяч человек и списали долгов на общую сумму 153,7 миллиарда рублей.
Местное время (г. Пермь) вчера в 00:10
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Путешествия
Отели Антальи проверят на безопасность
Travel Russian News 09:54
Игры
Многопользовательская игра Stalker Online выйдет до конца года
Mobile Technologies объявила о скором выходе MMO Stalker Online с открытым миром. Игра появится в Steam до конца 2019 года.
Игромания.ру 03:14
Армия и оружие
Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия 13:42
Кино
Микки Рурк хочет быть похороненным в селе на Украине
"Дима показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", — рассказал актер. Микки Рурк проживает в Нью-Йорке.
Народные новости 15:46
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы ради разрешения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Даниил Гетманцев считает, что Киеву нужно пойти на жертвы, чтобы разрешить конфликт в Донбассе.
Газета.Ru 01:34
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод 06:02
Политика
В Крыму исключили заход кораблей НАТО в Азовское море
Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что Россия не позволит военным кораблям НАТО получить доступ к Азовскому морю.
РЕН ТВ 09:03