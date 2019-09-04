Сборная России по баскетболу в сложной концовке уступила Аргентине на чемпионате мира по баскетболу в Китае со счетом 61:69 и заняла второе место в своей группе. Самыми результативными на площадке оказались Факундо Кампацца (21 очко) и Андрей Зубков (18 очков).

Сборная России уступила Аргентине на Чемпионате мира по баскетболу

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