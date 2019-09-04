Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй. Обе сборные вышли во второй групповой раунд, где их соперниками будут соответственно команды из Венесуэлы и Польши.

Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира

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