Баскетбол
Советский спортСборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира
Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй. Обе сборные вышли во второй групповой раунд, где их соперниками будут соответственно команды из Венесуэлы и Польши.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Чемпионат мира по баскетболу – 2019. Россия уступила Аргентине в заключительном матче группового этапа
Bookmaker-ratings.ruвчера в 10:35
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Единоборства
Стало известно, какой гонорар получит Нурмагомедов за бой с Порье
По словам отца бойца, гонорар в три раза превысит сумму, полученную за бой с ирландцем Конором Макгрегором, и составит шесть миллионов долларов.
Слово и Дело вчера в 20:52
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Футбол
Сарри вернется к работе после перерыва на матчи сборных
Сообщается, что итальянец уже вылечился от пневмонии и ее последствий и даже провел часть тренировки «Юве».
Soccer.ru вчера в 16:27
Финансы
Глава «Открытия» предрек два снижения ставок ЦБ до конца года
ЦБ РФ не ограничится одним снижением ключевой ставки в сентябре, скорее всего, регулятор до конца года пойдет на смягчение политики еще раз, считает глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.
Интерфакс вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Общество
В Нижнем Новгороде сделали кесарево сечение питону Альбине
Нижегородские ветеринары провели кесарево сечение питону. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".
Life.ru вчера в 11:37
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам Хиршер завершил карьеру
Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер завершил карьеру. Об этом 30-летний спортсмен объявил сегодня на пресс-конференции.
Sports.ru вчера в 14:47
Общество
Пентагон: внедрение системы AI для обработки разведданных идет успешно
Пентагон добился значительных успехов в разработке и внедрении системы искусственного интеллекта Maven и в следующем году ожидает изменений рабочих процессов в ведомстве, заявила в четверг заместитель министра обороны США Кари Бинген.
РИА Новости вчера в 20:24
Политика
Парламент Британии отклонил предложение Джонсона о досрочных выборах
Британские парламентарии отвергли предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона провести досрочные выборы в октябре.
ФАН вчера в 18:09
Политика
Предложение об «особом статусе» в ЕС не устроило Украину
Президент Словении заявил в рамках форума в Бледе, что Западные Балканы должны быть приняты в состав ЕС, тогда как за Украиной и Турцией нужно признать «особый статус».
Евразия Daily вчера в 21:42
Политика
Торговые переговоры США и Китая возобновятся в октябре
Вашингтон и Пекин снова сядут за стол переговоров, чтобы обсудить существующие торговые проблемы. Встреча состоится в столице США в октябре.
Телеканал 360° вчера в 23:20
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
РИА Новости вчера в 14:26
Технологии
Выдающая личность: электронную подпись защитят квантовым шифрованием
Электронную цифровую подпись надежно защитят от взлома с помощью новой российской технологии квантового шифрования.
Известия вчера в 17:01
Футбол
Пако Алькасер: «Санчо станет одним из лучших в мире»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер уверен, что его одноклубник Джейдон Санчо может стать одним из лучших в мире.
Спорт-Экспресс вчера в 18:58
Общество
Google выплатит штраф в $170 млн за сбор данных о детях
Компания Google выплатит штраф в размере $170 млн Федеральной торговой комиссии США (FTC), пишут «Ведомости».
Adindex.ru вчера в 12:07
Общество
Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины
По данным исследования, 69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой.
Lenta.ru вчера в 23:05
Политика
Премьер Малайзии не исключил, что обсудит с Путиным MH17
Малайзийский Boeing, следовавший рейсом МН17, разбился в июле 2014 года под Донецком Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не исключил, что будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг расследования крушения Boeing MH17 под Донецком, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:44
Политика
Греф заявил, что не любит процесс оценивания людей еще со школы
Глава Сбербанка Герман Греф ненавидит процесс оценивания людей и экзамены со школы, а личная цель банкира - "убить экзамены".
ТАСС вчера в 21:47
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств.
Ведомости вчера в 17:40
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл думают о переезде в США
Многие предполагают, что вероятным местом для переезда станет Лос-Анджелес. Там живут мать и голливудские друзья Меган Маркл.
iReactor вчера в 23:10
Политика
Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle
4 сентября стало известно, что руководство Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы, на котором должны были рассматриваться вопросы, касающиеся попыток влияния на дела РФ извне.
Известия вчера в 23:54
Экономика
Сбербанк готов участвовать в проекте скоростной трассы «Меридиан»
Сбербанк готов участвовать в проекте скоростной автотрассы "Меридиан" на правах старшего кредитора, заявил зампред правления банка Анатолий Попов журналистам в кулуарах ВЭФ-2019.
Интерфакс вчера в 18:40