Фото:matchtv.ru (кадр) Мужская сборная России проиграла Аргентине на чемпионате мира по баскетболу, но до этого гарантировала себе участие во втором групповом этапе. К сожалению, сразу трое ведущих игроков не смогли набрать ни одного очка - это и определило исход встречи.

Сборная России по баскетболу проиграла Аргентине на ЧМ

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