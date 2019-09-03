Баскетбол

PrognozistPrognozistСборная России по баскетболу проиграла Аргентине на ЧМ

Фото:matchtv.ru (кадр) Мужская сборная России проиграла Аргентине на чемпионате мира по баскетболу, но до этого гарантировала себе участие во втором групповом этапе. К сожалению, сразу трое ведущих игроков не смогли набрать ни одного очка - это и определило исход встречи.
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Встреча сборной России с болельщиками и матч против Аргентины – в новом выпуске видеоблога РФБ на ЧМ по баскетболу

Sports.ruвчера в 06:18

Что ждет Россию на втором этапе ЧМ? Будет жестко

Спорт-Экспрессвчера в 01:00

«Я ведь сейчас не говорю о судьях, правда?» Россия пропустила рывок 0:18, но и после этого билась с Аргентиной

Матч ТВ04 сентября в 18:20

Зубков: сборная России не справилась с задачей в матче с Аргентиной

Чемпионат04 сентября в 11:59

Чемпионат мира по баскетболу — 2019. Превью матча Россия – Польша от ФИБА. Видео

Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:08

Россия — Аргентина: ставим на южноамериканцев

Все про Спорт ру03 сентября в 07:19

Россия — Аргентина — 61:69. Видеообзор матча ЧМ по баскетболу

Sport24.ru04 сентября в 14:18
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Гордон публично «закрыл рот» Барановской

Газета.Ru 11:06
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Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
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Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом

На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Памфилова отказалась от охраны после нападения

Председатель ЦИК Элла Памфилова не собирается просить предоставить ей охранников после ночного нападения на ее дом, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 11:02
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Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»

Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
ТАСС 11:40
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Мьянма ведет переговоры о продолжении закупки российских истребителей

Делегация из Мьянмы ведет переговоры о продолжении закупки истребителей российского производства.
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Авто

Новый Mercedes-Benz GLB доберется до России весной 2020 года

Весной следующего года в России будут запущены продажи нового компактного кроссовера Mercedes-Benz GLB.
Vevby.ru 07:28
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Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
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Леклер стал лучшим на второй тренировке в Монце, Квят замкнул десятку

Гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.
Sportbox.RU 10:36
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Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя

Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева из студии программы "Место встречи" на канале НТВ.
Газета.Ru 08:36
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Натуральные методы помогут в борьбе с головной болью

Кроме традиционных обезболивающих таблеток существуют натуральные методы борьбы с головной болью.
Соловей.Инфо 05:36
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Пике: Месси заслужил право сам решать своё будущее

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Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
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В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва

Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
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Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
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Футбол

Быстров рассказал о своём отношении к геям

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал о своём отношении к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, а также вспомнил инцидент из 2018 года, когда его ударил по лицу неизвестный мужчина, находившийся возле одного из петербургских гей-клубов.
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Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Политика

Глава МИД Швеции решила уйти в отставку

Пост главы шведского МИДа Вальстрём занимает с 2014 года. По её словам, причиной отставки являются семейные обстоятельства.
News.ru 09:37
Армия и оружие

Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха

В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.
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Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме

Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.
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Наука

Тестостерон не связан с аутизмом

Именно поэтому неоднократно обсуждалась концепция о том, что мужской гормон тестостерон может оказывать влияние на возникновения аутизма, который чаще всего проявляется в отсутствия эмпатии, то есть способности сопереживать другим людям.
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Баскетбол

Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ

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Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН

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На Украине предложили списать задолженность населения за услуги ЖКХ

С инициативой списать задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги выступили семь депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
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В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

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Путин отказался привлекать военных к строительству «Восточного»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что президент России Владимир Путин отказался от идеи привлечь военных к строительству космодрома "Восточный".
Московский Комсомолец 11:56
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