Баскетбол

Советский спортСоветский спортСборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира

Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй. Обе сборные вышли во второй групповой раунд, где их соперниками будут соответственно команды из Венесуэлы и Польши.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Россия уступила Аргентине в матче Кубка мира по баскетболу

Нева Спорт10:47

Россия сыграет на групповом этапе Кубка мира — 2019 с Венесуэлой и Польшей

Чемпионат11:42

Старательно и самоотверженно. Россия проиграла Аргентине

Sportbox.RU11:25

Россия на втором этапе ЧМ-2019 по баскетболу сыграет с Венесуэлой и Польшей: календарь матчей

Sport.ru13:13

Сборная Китая проиграла Венесуэле и не смогла выйти во 2-й раунд домашнего Кубка мира

Советский спорт10:53

Сборная России уступила Аргентине и заняла второе место в группе на ЧМ

Матч ТВ10:35

Иван Едешко: «Не увидел у сборной России сыгранности»

Sports.ru12:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
Общество

В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья

По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.
Коммерсантъ 09:31
Здоровье

Главный онколог Минздрава РФ назвал основные факторы развития рака

Как сообщает портал "Научная Россия", Каприн также рассказал о появлении первого в РФ ионного центра.
Российская газета 14:13
Армия и оружие

У границ России нашли тайную базу спецназа США

Lenta.ru 13:57
Футбол

Сборная России вылетела в Глазго

Сборная России вылетела в Глазго, где 6 сентября проведёт матч отборочного цикла на Евро-2020 против сборной Шотландии.
Евро-футбол.ру 13:18
Происшествия

В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съемочной группы

В городе Прохладном Кабардино-Балкарии мужчина обстрелял автомобиль съемочной группы фильма "Чики".
Российская газета 14:38
Экономика

ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках

Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.
РБК 01:48
Общество

Аскольда Запашного экстренно прооперировали в Германии

Общественная служба новостей 06:02
Политика

В Госдуму внесли законопроект об антимонопольном комплаенсе

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который закрепляет понятие антимонопольного комплаенса, а также устанавливает порядок его организации и требования к документам хозяйствующих субъектов, формирующих антимонопольный комплаенс, говорится в среду в сообщении кабинета министров.
РИА Новости 13:55
Происшествия

Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25

Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Общество

Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга

Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
Lenta.ru 07:34
Политика

Список В.Ланового получил активную поддержку москвичей

Список народного артиста СССР Василия Ланового получил активную поддержку москвичей. Об этом сообщили «Аргументы и факты».
Агентство Москва 12:37
Шоу-бизнес

Максим Виторган высоко оценил фильм Ксении Собчак о трагедии в Беслане

Вчера Ксения Собчак представила на суд общественности документальный фильм собственного производства «День незнаний», посвященный террористическому акту в Беслане 1 сентября 2004 года.
Вокруг ТВ вчера в 03:23
Политика

Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Донбасс

Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации сторон.
Газета.Ru 14:29
Политика

Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Шоу-бизнес

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Политика

Украинский язык сочли выдуманным

Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Lenta.ru 13:40
Политика

Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей

Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости 14:37
Политика

Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой

Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.
RT на русском 13:57
Единоборства

Назван размер гонорара Нурмагомедова за бой с Порье

Известия 14:19
Происшествия

В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка

Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Гаджеты

Apple выпустит новый бюджетный iPhone впервые с 2016 года

Американская компания Apple впервые с 2016 года представит новую бюджетную версию смартфона iPhone, которая станет преемником модели iPhone SE.
REGNUM 10:39
Здоровье

Врач назвала восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Здоровье

Россия перейдет на новую вакцину от гриппа

Минздрав РФ презентовал новую вакцину от гриппа на своем стенде на Восточном экономическом форуме. Здесь могут привиться все желающие.
ИА Север-пресс вчера в 05:52
Футбол

Александр Медведев раскрыл планы «Зенита» на зимнее трансферное окно

«Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль „десятки“», – приводит слова Медведева Радио «Зенит».
Спорт день за днем 11:38
Политика

Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих

Коммерсантъ 07:34
Общество

Мединский назвал взрослых читателей комиксов «убожеством»

Министр культуры России Владимир Мединский назвал чтение комиксов среди взрослых людей "убожеством".
Газета.Ru 14:03
Политика

Кличко назвал незаконным решение о его увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Шоу-бизнес

В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак

Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
Как работают Яндекс.Новости?
КМ по баскетболу — 2019Больше новостей по теме
Главное