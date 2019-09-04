Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй. Обе сборные вышли во второй групповой раунд, где их соперниками будут соответственно команды из Венесуэлы и Польши.

Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира

Происшествия Поезд и автомобиль столкнулись в Ленинградской области, есть жертвы В Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.

Политика Соловьев предрек новые войны на Украине Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».

Общество Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Политика США пообещали награду в $15 млн за подрыв финансовых операций Ирана Соединенные Штаты пообещали выплатить 15 миллионов долларов за помощь в подрыве финансовых операций иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и его спецподразделения «Кудс».

Политика Лавров заявил, что Китай нельзя называть «большим братом» России Глава МИД РФ подчеркнул, что РФ строит отношения с другими странами без диктата с какой-либо стороны и на основе взаимной выгоды Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нельзя называть Китай "большим братом" России, пишет газета "Известия".

Экономика Неформальная занятость россиян резко выросла во втором квартале Во втором квартале 2019 года число россиян, которые заняты в неформальном секторе экономики, достигло 15,25 млн человек.

Политика В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы «Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Политика Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным Бывший посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.

Здоровье В Минздраве назвали основные факторы развития рака Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.

Здоровье Врач назвала восемь бесполезных анализов Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.

Энергетика Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что после 2022 года не будет продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа.

Хоккей «Спартак» одержал первую победу в КХЛ под руководством Знарка «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 5:2, пишет РБК.

Политика Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.

Политика Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.