Теннис

RT на русскомRT на русскомСборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
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