Теннис
RT на русскомСборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
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Гаджеты
Дорогой гибкий смартфон Huawei Mate X сметают с прилавков
Здоровье
Врач объяснил слова китайского журналиста о быстром старении россиянок
Геронтолог, гериатр и кардиолог Юрий Конев прокомментировал статью китайского журналиста о том, почему в России женщины "быстро стареют".
Футбол
«Зенит» победил «Рубин» со счетом 2:1
Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову
Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
Происшествия
В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД
Полиция Санкт-Петербурга заявила о намерении проверить появившуюся в соцсетях видеозапись, в которой из окна автомобиля ведется стрельба из автомата в районе здания УМВД по Московскому району.
Футбол
«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
Футбол
«Милан» и «Наполи» сыграли вничью
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Наука
Одно полушарие мозга человека может заменить другое
Несмотря на удаление одного из полушарий головного мозга, человек не теряет дееспособность, так как нейронные связи становятся более прочными.
Гаджеты
Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти
В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
Политика
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Кино
Эмилия Кларк рассказала об ужасах съемок «Игры престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала о тяжелых ситуациях во время съемок знаменитого сериала.
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Компания занимается продажей данных полутора миллиардов человек.
Происшествия
В Анапе для тушения пожара в камышах подготовили вертолет
Площадь пожара в камышах в Анапе на Кубани составляет сейчас порядка 1 тысячи квадратных метров, в готовность приведен вертолет Ми-8, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
Футбол
Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги
Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Экономика
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Политика
НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Футбол
«Атлетико» не смог обыграть «Гранаду»
Космос
Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний
В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Авто
Volkswagen представил крупный минивэн Viloran
Компания Volkswagen привезла на международный автосалон в Гуанчжоу новый большой минивэн Viloran.