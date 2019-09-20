Баскетбол
Матч ТВСборная России уступила Японии в стартовом матче Кубка мира по регби
Сборная Японии обыграла Россию в стартовом матче группового этапа домашнего Кубка мира по регби. У хозяев 3 попытки на счету Котаро Матсусимы. Еще одну попытку занес Питер Лабусканье.
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Регби. Сборная России потерпела поражение от Японии на старте чемпионата мира
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