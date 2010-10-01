Сборная Японии обыграла Россию в стартовом матче группового этапа домашнего Кубка мира по регби. У хозяев 3 попытки на счету Котаро Матсусимы. Еще одну попытку занес Питер Лабусканье.

Сборная России уступила Японии в стартовом матче Кубка мира по регби

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