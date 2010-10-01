Футбол
Матч ТВСборная России уступила Японии в стартовом матче Кубка мира по регби
Сборная Японии обыграла Россию в стартовом матче группового этапа домашнего Кубка мира по регби. У хозяев 3 попытки на счету Котаро Матсусимы. Еще одну попытку занес Питер Лабусканье.
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В Пензе организуют показ матча сборной России по регби под открытым небом
ПензаСМИ17 сентября в 09:38
Япония – Россия: букмекеры заранее разгромили российскую сборную по регби
Bookmaker-ratings.ru17 сентября в 09:56
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Происшествия
В Крыму лошадь лягнула в лицо четырехлетнюю девочку
РИА Новости Крым 06:01
Армия и оружие
Кремль ответил на слова генерала США о преодолении ПВО Калининграда
Ранее сообщалось, что Минобороны ответило на слова генерала США о преодолении ПВО Калининграда.
Газета.Ru 07:18
Политика
Украина допустила возможность закупки газа в России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России.
Газета.Ru 07:01
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия вчера в 19:50
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Происшествия
В Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Неизвестные застрелили двух сотрудников спецсвязи на их рабочем месте в офисе у железнодорожной станции Брянск-Орловский.
ТАСС 03:55
Политика
Украина назвала условие снятия блокады с Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условия снятия блокады с Донбасса.
Lenta.ru 07:46
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru вчера в 20:11
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Политика
Додон заявил о хороших темпах перезагрузки отношений России и Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что перезагрузка молдавско-российских отношений идёт хорошими темпами.
RT на русском 08:30
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Сегодня, 20 сентября, Алексей Текслер официально вступает в должность губернатора Челябинской области. Инаугурация проходит в театре драмы.
Челябинск Сегодня 02:09
Политика
Джастин Трюдо извинился за фото в чёрном гриме 18-летней давности
Газета Metro вчера в 02:30
Политика
Путин прибыл в Оренбургскую область
Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
RT на русском вчера в 17:09
Политика
В ГД призвали ввести штрафы для Google и Facebook за вмешательство
Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что необходимо внести поправки в законодательство, чтобы Google и Facebook несли финансовую ответственность за нарушения российских законов.
RT на русском 07:50
Транспорт
Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам
В Московском метрополитене по техническим причинам закрыли станцию «Некрасовка» розовой ветки.
РБК 09:06
Транспорт
К концу года достроят мост к «Острову мечты»
В ближайший год кварталы района "ЗИЛ" ждут революционные изменения в инфраструктуре, заявил мэр Сергей Собянин во время визита в этот район.
Российская газета 07:42
Происшествия
Для Мединского стал неожиданностью арест чиновника Минкульта
Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал полной неожиданностью арест замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова и его экс-руководителя Владимира Цветнова по делу о хищениях при реставрации Соловецкого музея.
BFM.ru 08:17
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Здоровье
Главный нарколог Минздрава рассказал о вреде вейпов для мозга и легких
"Россия позже начала курить вейпы, и я думаю, что в какой-то момент смерти начнутся и у нас", - пояснил он.
ТАСС 06:41
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Космос
В Петербурге обнаружена пыль, ставшая причиной ледникового периода
Piter.tv вчера в 02:20
Футбол
Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.
Чемпионат 06:23
Гаджеты
Новый смартфон Huawei остался без приложений Google из-за давления США
Check out the exciting features for yourself # RethinkPossibilities pic.twitter.com / BrnpUxxdPI — Huawei Mobile (@ HuaweiMobile) 19 сентября 2019 г. Устройства работают на платформе Android, однако лишены приложений Google: из-за санкционного давления США они не получили лицензию.
BFM.ru 06:56
Здоровье
Новая БСМП в Рязани примет первых пациентов уже в декабре
Уже в декабре БСМП примет первых пациентов.
Рязанские ведомости 07:01
Политика
Песков рассказал о выходных днях Путина
У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10