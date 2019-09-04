Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСборная России уступила белорусам в первом матче Суперфинала Евролиги

Сборная России по пляжному футболу в серии пенальти уступила команде Белоруссии в стартовом матче группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в Португалии. Основное и дополнительное время встречи группы 1 завершилось со счетом 4:4.
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