Сборная России по пляжному футболу в серии пенальти уступила команде Белоруссии в стартовом матче группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в Португалии. Основное и дополнительное время встречи группы 1 завершилось со счетом 4:4.

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