Футбол
РИА НовостиСборная России уступила белорусам в первом матче Суперфинала Евролиги
Сборная России по пляжному футболу в серии пенальти уступила команде Белоруссии в стартовом матче группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в Португалии. Основное и дополнительное время встречи группы 1 завершилось со счетом 4:4.
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Гаджеты
Apple планирует добавить сканер отпечатков пальцев на дисплей iPhone
Компания Apple может добавить функцию распознавания отпечатков пальцев на дисплей iPhone к 2020 году.
Клопс 13:27
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вторжения на Украину
Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что во время учений «Кавказ-2020» Россия будет отрабатывать вторжение на Украину.
Lenta.ru 08:40
Общество
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета 06:10
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Футбол
Хавьер Тебас: «Неймар завершит карьеру в „ПСЖ“, если не снизит запросы»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Неймара в Испанию.
Sports.ru 14:07
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Общество
На Кубани ожидаются ливни, гроза с градом и смерчи
В регионе 5 сентября в ближайшие 6-8 часов, ночью, утром и до конца суток 6 сентября ожидается ливень, гроза с градом, шквалистое усиление ветра до 20-22 м / с. В акватории Черного моря от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей.
Кубань 24 10:35
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Музыкант был первым исполнителем таких песен как «Снег кружится», «Вся жизнь впереди», «Идет солдат по городу» и другие.
РБК 14:31
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Происшествия
В МЧС сообщили о трех рабочих под завалами дома в Сергиевом Посаде
Под завалами обрушившегося в Сергиевом Посаде здания находятся три человека, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.
РБК 14:28
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Культура
Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола
Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру 12:29
Армия и оружие
Из-за санкций на российские подлодки поставили старье
На российские подлодки, которые дежурят у берегов Сирии, из-за санкций заменили батареи импортного производства на старые советские.
Утро.ru 09:47
Общество
Суд в Иране расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки
Суд одной из провинций Ирана расторг брак между 22-летним мужчиной и маленькой девочкой. Ранее видео их свадьбы появилось в соцсетях.
Аргументы и Факты 03 сентября в 15:49
Политика
Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента
На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Здоровье
Запрет продажи спиртного принесет России наркоманов и алкоголиков
Ямальские власти совершают большую ошибку, обсуждая сокращение времени продажи спиртных напитков.
URA.Ru 12:26
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Футбол
Президент «Спортинга» раскрыл предложение «Тоттенхэма» по Фернандешу
Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш объяснил, почему полузащитник Бруну Фернандеш не покинул команду летом.
Спорт-Экспресс вчера в 20:37
Политика
МИД Украины возмутился из-за слов боснийского чиновника о Крыме
МИД Украины возмутился из-за слов члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о Крыме. Об этом говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 08:35
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Политика
В США призвали ввести санкции против России из-за митингов в Москве
Элиот Энгель и Майкл Маккол считают, что во время несанкционированных митингов в Москве и Петербурге имели место быть "нарушения прав человека".
Pravda.Ru 13:04