Футбол

Daily StormDaily StormСтали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020

В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в Бухаресте.
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Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
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Lenta.ru вчера в 18:52
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Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

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Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье

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Зеленский назвал возможные последствия провала «нормандского саммита»

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с изданием Spiegel исключил начало войны в Донбассе в случае провала переговоров в результате "нормандского" саммита в Париже и рассказал о своем "плане б".
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Новая система расчета приведет к тому, что «базовый показатель» составит 2 027 гривен с 1 января 2020 года и будет пересмотрен в сторону повышения дважды — 1 июля и 1 декабря до 2 118 и 2 189 гривен соответственно.
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