Футбол
Daily StormСтали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020
В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в Бухаресте.
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«Два минуса дают плюс». Российские футболисты узнали, с кем и когда сыграют на Евро
ТАСС Спорт30 ноября в 18:28
«Бельгия — фаворит. А Россию отстранят за допинг». Что говорят за рубежом о жеребьевке Евро-2020
Sport24.ru30 ноября в 16:18
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Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
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ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
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Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности «принять пару российских областей».
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В пресс-службе уточнили, что на судне имеется задымление, пострадавших нет.
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Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
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Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке
В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.
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Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе
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Названы регионы России с самыми большими зарплатами
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Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Происшествия
Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье
Футбол
«Зенит» победил «Спартак», играя с 49-й минуты в меньшинстве
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На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Политика
Зеленский назвал возможные последствия провала «нормандского саммита»
Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с изданием Spiegel исключил начало войны в Донбассе в случае провала переговоров в результате "нормандского" саммита в Париже и рассказал о своем "плане б".
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
Новая система расчета приведет к тому, что «базовый показатель» составит 2 027 гривен с 1 января 2020 года и будет пересмотрен в сторону повышения дважды — 1 июля и 1 декабря до 2 118 и 2 189 гривен соответственно.
Происшествия
Лефортовский суд Москвы эвакуируют после письма с угрозой взрыва
Лефортовский суд Москвы эвакуируют из-за письма с угрозой взрыва, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию бестселлера Redmi Note 8 Pro
Вслед за «космическим» сиреневым Redmi Note 8, компания Xiaomi начала продажи новой версии старшей модели — Redmi Note 8 Pro.
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В новом юбилейном фильме рассказывается о Бонде, который оставил оперативную службу и ведет спокойную жизнь на Ямайке.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Политика
Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»
Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Финансы
Рубль немного снизился к доллару и евро
В начале торгов российский рубль показал снижение к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Происшествия
Очевидцы сняли видео с тигром, сопровождавшим машину под Хабаровском
Специалисты центра "Амурский тигр" проверяют место выхода тигра на дорогу в районе Змеиной сопки под Хабаровском, хищника запечатлели на видео очевидцы, сообщает центр.
Здоровье
Поликлиники Алтайского края перешли на новый режим работы
Большая часть медицинских организаций уже перешла на новый график работы до 20:00 и рабочую субботу.