Футбол
MetaratingsСборная России узнала своих соперников на ЧМ по пляжному футболу
В Парагвае состоялась жеребьёвка предстоящего чемпионата мира по пляжному футболу. Сборная России попала в группу C, где ещё соперниками станут сборные Белоруссии, Сенегала и ОАЭ. Из каждой группы в четвертьфинал выйдут две лучшие команды.
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Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области
В результате аварии с пассажирским автобусом ПАЗ в Ярославской области погибли семь человек, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
РБК 04:54
Шоу-бизнес
Заворотнюк частично парализовало на фоне рака мозга
Звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга.
Газета.Ru 06:28
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Футбол
Фанаты «ПСЖ» обратились к Неймару
Ранее сообщалось, что фанаты "ПСЖ" угрожают бойкотировать матчи из-за Неймара.
Газета.Ru 05:43
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе у Собчак и Богомолова
Киркоров спел свою песню, а Собчак и Богомолов станцевали под нее медленный танец.
Невские Новости 03:45
Общество
Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака разбогатеют до конца года
Известный астролог Павел Глоба рассказал, какому Знаку Зодиака повезет в том году в финансовом положении, сообщает Стерлеград.
Говорит Уфа 12 сентября в 00:09
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Наука
Ученые раскрыли причину ожирения в пожилом возрасте
Ученые в течение 13 лет вели наблюдения за липидным метаболизмом — обменом жиров и жироподобных веществ в организме — у группы из 54 человек.
РИА Новости 11 сентября в 08:55
Хоккей
«Трактор» обыграл «Куньлунь» в Китае
Матч ТВ 05:34
Политика
Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.
RT на русском 05:03
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Энергетика
«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Происшествия
В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского
Полицейские задержали в Бурятии подозреваемого, который, предположительно, распылил газовый баллончик в полицейского на несанкционированном митинге, сообщает региональный главк МВД.
РИА Новости 05:47
Политика
В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна
REGNUM вчера в 08:07
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
Московский Комсомолец 12 сентября в 22:12
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Gazeta.SPb вчера в 14:04
Транспорт
Почти 50 станций метро построят в Москве до конца 2023 года
Отмечается, что в 2019 году планируется достроить шесть станций, а с 2020-го до конца 2023 года — еще 41 на расстояние 100 км, а также пять электродепо.
Известия вчера в 17:16
Баскетбол
Месси поздравил сборную Аргентины с выходом в финал ЧМ по баскетболу
Финал мирового первенства по баскетболу состоится завтра, 15 сентября.
Чемпионат 03:22
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости вчера в 01:00
Армия и оружие
Российские истребители трижды отправлялись на перехват израильских истребителей, угрожая открытием огня
Израильские истребители трижды перехвачены российскими боевыми самолётами в небе над Сирией.
Avia.pro 05:46
Наука
Крысы оказались способны к групповым играм только ради удовольствия
Газета DAILY вчера в 14:34
Фигурное катание
Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой в мире исполнила четверной тулуп и четверной лутц.
Вести.Ru 05:09
Единоборства
Ковалёв за бой с Альваресом заработает $ 12 млн
Вчера, 13 сентября, стало известно, что чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC в среднем весе Саулем Альваресом.
Чемпионат 03:14
Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM вчера в 01:45
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском вчера в 07:59
Политика
Кремль отреагировал на предложение сократить число полицейских
В Кремле считают заслуживающей внимания идею главы Сбербанка Германа Грефа повысить зарплаты сотрудникам полиции при сокращении штата ведомства.
Lenta.ru вчера в 06:25
Шоу-бизнес
Кира Найтли стала мамой второй раз
Кира Найтли стала мамой второй раз. Она родила ребенка от мужа Джеймса Райтона.
Дни24 05:04