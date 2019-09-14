В Парагвае состоялась жеребьёвка предстоящего чемпионата мира по пляжному футболу. Сборная России попала в группу C, где ещё соперниками станут сборные Белоруссии, Сенегала и ОАЭ. Из каждой группы в четвертьфинал выйдут две лучшие команды.

Сборная России узнала своих соперников на ЧМ по пляжному футболу

Политика Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру Расследование о принадлежащей жене Чемезова квартире в здании гостиницы «Москва» на Охотном ряду рядом с Кремлем и Красной площадью Навальный опубликовал в феврале.

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Экономика Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.

Политика Спикер Крыма предложил Зеленскому узаконить реальные границы Украины Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому узаконить государственные границы украинского государства без Крыма и Донбасса.

Происшествия Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области Ранее в ГИБДД России ТАСС сообщили, что в аварии пострадал 21 человек, добавив, что причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу.

Политика Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.

Культура Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года» Журналист Юрий Дудь получил премию журнала GQ "Человек года" 2019. Об этом сообщается на сайте издания.

Единоборства Стал известен гонорар Ковалева за бой с Альваресом Ранее состоялся официальный анонс поединка между Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом. Бой пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе.

Спорт В Кремле отреагировали на продажу Фаткулиной подаренного автомобиля Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что подаренный главой государства конькобежке Ольге Фаткулиной автомобиль является её собственностью, и она может распоряжаться машиной, как захочет.

Энергетика «Газпром» снизил поставки по Opal Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".

Космос ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимира Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.

Общество Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Культура В Татарстане состоится вручение премии Ага Хана в области архитектуры В пятницу в Казани состоится вручение премии Ага Хана в области архитектуры.

Политика Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника» Композиция «Богемская рапсодия» (Bohemian rhapsody) британской рок-группы Queen вошла в «Культурный норматив школьника» – специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы.

Политика Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.

Единоборства Путин оценил приемы Нурмагомедова Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.

Энергетика Украинцы отказываются от газа в пользу дров Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.

Армия и оружие Лавров объявил о конце войны в Сирии Война в Сирии «действительно закончилась», и страна постепенно возвращается к нормальной жизни.