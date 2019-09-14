Футбол
MetaratingsСборная России узнала своих соперников на ЧМ по пляжному футболу
В Парагвае состоялась жеребьёвка предстоящего чемпионата мира по пляжному футболу. Сборная России попала в группу C, где ещё соперниками станут сборные Белоруссии, Сенегала и ОАЭ. Из каждой группы в четвертьфинал выйдут две лучшие команды.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
РИА Новости вчера в 20:53
Политика
Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру
Расследование о принадлежащей жене Чемезова квартире в здании гостиницы «Москва» на Охотном ряду рядом с Кремлем и Красной площадью Навальный опубликовал в феврале.
РБК 04:00
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Экономика
Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей
Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.
Российская газета вчера в 02:50
Политика
Спикер Крыма предложил Зеленскому узаконить реальные границы Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому узаконить государственные границы украинского государства без Крыма и Донбасса.
РИА Новости 02:55
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области
Ранее в ГИБДД России ТАСС сообщили, что в аварии пострадал 21 человек, добавив, что причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу.
ТАСС 04:58
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Культура
Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»
Журналист Юрий Дудь получил премию журнала GQ "Человек года" 2019. Об этом сообщается на сайте издания.
РИА Новости 11 сентября в 04:18
Единоборства
Стал известен гонорар Ковалева за бой с Альваресом
Ранее состоялся официальный анонс поединка между Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом. Бой пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе.
Sportbox.RU 04:19
Спорт
В Кремле отреагировали на продажу Фаткулиной подаренного автомобиля
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что подаренный главой государства конькобежке Ольге Фаткулиной автомобиль является её собственностью, и она может распоряжаться машиной, как захочет.
Чемпионат 04:48
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Космос
ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну
Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимира Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.
ТАСС 12 сентября в 07:30
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке
Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
Наука
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Газета.Ru 01:40
Культура
В Татарстане состоится вручение премии Ага Хана в области архитектуры
В пятницу в Казани состоится вручение премии Ага Хана в области архитектуры.
НТР 12 сентября в 01:57
Политика
Сноуден сообщил о своей тайной женитьбе в России
РБК вчера в 18:17
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Политика
Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку
РИА Новости вчера в 07:18
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru 12 сентября в 01:42
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
Композиция «Богемская рапсодия» (Bohemian rhapsody) британской рок-группы Queen вошла в «Культурный норматив школьника» – специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы.
МИР 24 вчера в 11:14
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости вчера в 15:28
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° 12 сентября в 11:13
Футбол
«Боруссия Дортмунд» – «Байер»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги
«Боруссия» действительно была переиграна. А огромное количество владения мячом не принесло команде вообще никаких дивидендов.
ODDS.ru вчера в 17:50
Энергетика
Украинцы отказываются от газа в пользу дров
Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.
Газета.Ru 00:26
Транспорт
ЦОДД: на выходных в Москве ограничат движение на нескольких улицах
RT на русском вчера в 19:23
Армия и оружие
Лавров объявил о конце войны в Сирии
Война в Сирии «действительно закончилась», и страна постепенно возвращается к нормальной жизни.
Телеканал 360° вчера в 00:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пожелала в Instagram доброго утра
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева выложила в Instagram новый пост, в котором пожелала доброго утра.
Дни24 01:17