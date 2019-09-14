Футбол
MetaratingsСборная России узнала своих соперников на ЧМ по пляжному футболу
В Парагвае состоялась жеребьёвка предстоящего чемпионата мира по пляжному футболу. Сборная России попала в группу C, где ещё соперниками станут сборные Белоруссии, Сенегала и ОАЭ. Из каждой группы в четвертьфинал выйдут две лучшие команды.
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Политика
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Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
iReactor вчера в 19:24
Общество
Росстат рассказал об увеличении числа россиян старше 100 лет
По статистике ведомства, на 1 января этого года в России проживало 20582 человека, переступивших эту отметку.
РИА Новости 03:25
Политика
Кучма сомневается в выполнении Зеленским Минских соглашений
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу экс-президент Украины Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" настоятельно потребуют от Украины последовательных действий по исполнению Минских соглашений, но президент Зеленский не будет этого делать.
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Astera вчера в 16:10
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МИР 24 вчера в 05:47
Политика
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РБК вчера в 18:17
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Medical Note 11 сентября в 21:55
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РИА Новости вчера в 12:17
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Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
Политика
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Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов.
REGNUM 01:01
Экономика
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По данным газеты "Коммерсант", Министерством финансов разработаны поправки к Налоговому кодексу, которые и определяют размер акциза на электронные системы доставки никотина.
Вести.Ru 02:56
Политика
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Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
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Газета.Ru 11 сентября в 12:36
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Lenta.ru 12 сентября в 12:46
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Армия и оружие
Лавров заявил о конце войны в Сирии
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что война в Сирийской арабской республике (САР) закончилась.
Москва 24 вчера в 00:20
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Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Политика
Трамп назвал президента Египта «любимым диктатором»
Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим «любимым диктатором».
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ЦОДД: на выходных в Москве ограничат движение на нескольких улицах
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Автоспорт
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Политика
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Мойка78 12 сентября в 23:43
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Президент РАН заявил о снижении уровня радиации в Северодвинске
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует узаконить государственные границы своей страны без Крыма и Донбасса.
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Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости вчера в 15:28