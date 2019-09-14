Футбол

MetaratingsMetaratingsСборная России узнала своих соперников на ЧМ по пляжному футболу

В Парагвае состоялась жеребьёвка предстоящего чемпионата мира по пляжному футболу. Сборная России попала в группу C, где ещё соперниками станут сборные Белоруссии, Сенегала и ОАЭ. Из каждой группы в четвертьфинал выйдут две лучшие команды.
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Определились соперники сборной России по группе на чемпионате мира по пляжному футболу

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Определились соперники сборной России по группе на ЧМ по пляжному футболу

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Сборная России узнала соперников на чемпионате мира по пляжному футболу

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Сборная России по пляжному футболу узнала своих соперников по групповому этапу чемпионата мира

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
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