Футбол

MetaratingsMetaratingsСборная России узнала своих соперников на ЧМ по пляжному футболу

В Парагвае состоялась жеребьёвка предстоящего чемпионата мира по пляжному футболу. Сборная России попала в группу C, где ещё соперниками станут сборные Белоруссии, Сенегала и ОАЭ. Из каждой группы в четвертьфинал выйдут две лучшие команды.
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