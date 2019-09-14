Футбол
MetaratingsСборная России узнала своих соперников на ЧМ по пляжному футболу
В Парагвае состоялась жеребьёвка предстоящего чемпионата мира по пляжному футболу. Сборная России попала в группу C, где ещё соперниками станут сборные Белоруссии, Сенегала и ОАЭ. Из каждой группы в четвертьфинал выйдут две лучшие команды.
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Политика
Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил смерть Хамзы бен Ладена, который является сыном убитого экс-главаря террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена.
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Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»
На днях продюсер группы "Ласковый май" связался с клиникой, в которой лежит Заворотнюк.
Актуальные Новости 08:13
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
После перерыва успех "красных" закрепил Мохамед Саллах, установивший окончательный счет в матче – 3:1 в пользу "Ливерпуля".
Вести.Ru 09:25
Энергетика
«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Общество
Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
Коммерсантъ вчера в 20:04
Происшествия
Число пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем возросло до 29
Количество пострадавших в аварии с рейсовым автобусом и грузовым автомобилем в Ярославской области увеличилось до 29, сообщается на официальном сайте управления МВД по региону.
ТАСС 07:48
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе у Собчак
На свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова выступил певец Филипп Киркоров.
Росбалт 03:13
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Наука
В ископаемых останках нашли новый вид юрского морского крокодила
Ученые из Эдинбургского университета проанализировали найденные еще 250 лет назад в Баварии останки и идентифицировали доисторического крокодила.
МедиаПоток вчера в 12:31
Политика
Премьер Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря
Киевские власти намерены соединить водным путем Балтийское и Черное моря, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве.
Газета.Ru 08:31
Футбол
Спартак — Урал 1:0 (1-й тайм)
В рамках девятого тура российской премьер-лиги состоятся две встречи — свои матчи проведут московские «Спартак» и «Локомотив».
Нева Спорт вчера в 21:00
Политика
В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией
Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.
RT на русском 07:50
Политика
В Совфеде оценили слова Турчинова о войне с Россией
Ранее Турчинов заявил, что у России будут более значительные проблемы, чем у СССР. По его словам, Украина освободит не только Крым.
Газета.Ru вчера в 21:34
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Греф подчеркнул, что страна пока не готова к новым рискам, и призвал готовиться к ним уже сейчас.
РИА Новости вчера в 08:19
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Наука
Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире
Самый черный на сегодня материал поглощает 99,96% света, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Общество
Актрису из «Отчаянных домохозяек» приговорили к 14 дням тюрьмы
Актрису Фелисити Хаффман, сыгравшую роль Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», приговорили к 14 дням тюремного заключения за то, что она мошенническим путем помогла своей дочери поступить в университет.
РБК 09:32
Шоу-бизнес
В РПЦ сообщили детали подготовки Собчак и Богомолова к венчанию
При венчании телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова были соблюдены все церковные требования.
РБК 06:58
Шоу-бизнес
Госпитализирован Александр Балуев
Актер Александр Балуев был вынужден обратиться к московским врачам, сообщает РЕН. По данным СМИ, у него начались проблемы со здоровьем.
Газета.Ru 08:07
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»
Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».
iReactor 01:48
Здоровье
Более 400 тыс. человек сделали прививки от гриппа в Москве
Более 400 тыс. человек сделали прививки с начала кампании по вакцинации от гриппа в Москве.
ТАСС 06:58
Единоборства
Благотворительный фонд Порье поблагодарил Хабиба за пожертвование
Невские Новости 07:44