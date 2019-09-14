В Парагвае состоялась жеребьёвка предстоящего чемпионата мира по пляжному футболу. Сборная России попала в группу C, где ещё соперниками станут сборные Белоруссии, Сенегала и ОАЭ. Из каждой группы в четвертьфинал выйдут две лучшие команды.

Сборная России узнала своих соперников на ЧМ по пляжному футболу

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