Футбол
MetaratingsСборная России узнала своих соперников на ЧМ по пляжному футболу
В Парагвае состоялась жеребьёвка предстоящего чемпионата мира по пляжному футболу. Сборная России попала в группу C, где ещё соперниками станут сборные Белоруссии, Сенегала и ОАЭ. Из каждой группы в четвертьфинал выйдут две лучшие команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 12:44, Вашингтон
Хоккей
НХЛ на три матча дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин, на три матча за "неподобающее поведение", сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 10:36
Происшествия
Число погибших в ДТП под Ярославлем увеличилось до девяти
В ДТП под Ярославлем погибли девять человек и около тридцати пострадали.
Российская газета 04:56
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь
О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.
Российская газета 03:21
Гаджеты
Gigabyte готовит 35 моделей материнских плат на чипсетах Z490, H470, B460 и H410 для процессоров Intel Comet Lake-S
Intel Z470: Z490 AORUS ELITE; Z490 D; Z490 GAMING X; Z490 UD; Z490 WHITE; Z490M; Z490M DS3H; Z490M GAMING X. Напомним, самое главное нововведение в CPU Intel Comet Lake-S и, соответственно, чипсетах для них — новый процессорный разъем LGA 1200 вместо служившего многим верой и правдой LGA 1151.
iXBT.com 04:08
Футбол
Сочи — Локомотив 0:1 (Перерыв)
В Сочи проходит очередной матч девятого тура чемпионата России. Местный клуб принимает "Локомотив".
Bobsoccer 12:24
Политика
Зеленский назвал условия для выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов в Донбассе, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 12:46
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
Политика
МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса
Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.
Вести.Ru 11:22
Космос
Большой астероид приблизится к Земле сегодня вечером
В институте астрономии РАН отметили, что астероиды такого размера подходят к нашей планете еженедельно.
Эхо Москвы 00:00
Политика
Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России
По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ 10:56
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Общество
В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии
Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 09:25
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Футбол
«Спартак» дома проиграл «Уралу» в матче РПЛ
РИА Новости 11:28
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU 07:03
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Гаджеты
Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru 12 сентября в 10:25
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал 12 сентября в 00:53
Авто
Обновленный Hyundai Solaris начнет реализовываться в октябре
Концерн Hyundai озвучил дату появления на авторынке модернизированной вариации седана Solaris/Verna.
Pnzdrive вчера в 23:29
Кино
Автор фильма «Сорокин Трип» представит его в Новосибирске 12 сентября
Газета Metro 12 сентября в 01:07
Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета 09:00
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Кино
Вышел первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Опубликован первый кадр из 15-го сезона сериала "Сверхъестественное".
VSE42.RU 12 сентября в 23:28
Политика
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru 09:29