Футбол

Pravda.RuPravda.RuСборная России в Глазго готовится к матчу с Шотландией

Шотландия — Россия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Футболисты и тренерский штаб сборной России вечером в среду прибыли в Глазго, где пройдет матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Ранее в команду были вызваны 26 футболистов. В четверг, 5 сентября подопечные Станислава Черчесова проведут тренировку.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Шотландия — Россия. Чьи сердца храбрее?

Спорт-Экспрессвчера в 17:10

Сборная России в Глазго тренируется в полном составе

Чемпионатвчера в 07:31

Главные встречи в истории противостояния сборных России и Шотландии

РИА Новостивчера в 13:55

Сборная России проводит первую тренировку перед матчем с Шотландией

Нева Спортвчера в 07:53

РФС показал тренировку сборной России перед вылетом в Шотландию

Матч ТВвчера в 06:17

Сборная России провела тренировку перед матчем с Шотландией

МК-Спортвчера в 08:48

Сборная России в полном составе потренировалась на «Хэмпден Парк»

Советский спортвчера в 09:03
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 07:46, Вашингтон
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Политика

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Хоккей

Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией или Украиной

Спортивный азарт, который всегда сопутствует Александру Лукашенко, белорусский руководитель проявил и на юбилейных торжествах 6 сентября в Бресте, предложив совместно провести международную Олимпиаду с Россией или Украиной.
Российская газета 07:15
Гаджеты

Флагманский процессор Huawei получит 5G-модем

Максимальная скорость загрузки составит 2,3 Гбит / c, передачи данных — 1,25 Гбит / с. Кроме того, использование одного чипа, по словам Huawei, должно сделать её телефоны намного более энергоэффективными по сравнению с устройствами, оснащёнными как процессором, так и отдельным модемом.
News.ru 05:31
Происшествия

На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.
Известия 06:26
Общество

Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету»

Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:26
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года

В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Происшествия

Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск

Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Происшествия

Элла Памфилова прокомментировала ночное нападение разбойника

REGNUM 06:23
Теннис

Теннисистка Андрееску сыграет в финале US Open против Серены Уильямс

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску победила швейцарку Белинду Бенчич и сыграет с американкой Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США (US Open) - заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема.
ТАСС 00:28
Армия и оружие

В Сирии погиб российский военный из Волгодонска

5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Политика

Бразильский министр вслед за президентом оскорбил жену Макрона

РБК 07:08
Происшествия

Спасатели обнаружили тело пассажирки затонувшего в Крыму катера

ТАСС 07:16
Политика

Россия считает представление японской стороны по Курилам неприемлемым

Россия считает представление японской стороны в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан неприемлемым.
ТАСС 00:00
Политика

Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США

Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Политика

Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального

Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
Медиазона 02:18
Футбол

Карапетян: «Бонуччи поступил позорно»

Форвард "Сочи" и сборной Армении Александр Карапетян раскритиковал защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи после отборочного матча Евро-2020.
Soccer.ru 06:39
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Шоу-бизнес

Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова

Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика

Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Газета.Ru 01:17
Космос

Авторы первого снимка черной дыры получили 3 млн долларов

Ученые проекта Event Horizon Telescope, которые представили миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize.
РЕН ТВ вчера в 17:23
Кино

Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel

Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Кино

Дакота Фаннинг подверглась травле за образ мусульманской беженки

Американская актриса и модель Дакота Фаннинг подверглась серьезной критике после участия в съемках Sweetness in the belly.
Телеканал 360° 05:16
Политика

В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией

Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.
РИА Новости 02:46
Здоровье

Названы необходимые для женской красоты продукты

Известия вчера в 23:50
Гаджеты

Смартфон Motorola One Zoom получил OLED-дисплей и квадрокамеру

Компания Motorola представила смартфон One Zoom, который может стать отличным выбором для тех, кому нужен продвинутый камерофон по вменяемой цене.
Megaobzor.com 04:51
Авто

Интерьер нового Kia Mohave полностью рассекречен

Для своего класса и предполагаемого ценового сегмента салон нового кроссовера выглядит роскошно.
SpeedMe вчера в 15:48
Космос

Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало

Планируется, что телескоп, работающий в миллиметровом и инфракрасном диапазоне, будет установлен на космическом аппарате «Спектр-М».
REGNUM вчера в 07:10
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное