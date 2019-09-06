Футболисты сборной России отправились в Глазго на матч отборочного цикла Евро-2020 против сборной Шотландии. В среду подопечные Станислава Черчесова провели заключительную тренировку в полном составе в Новогорске.

Сборная России вылетела в Глазго на матч против Шотландии

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