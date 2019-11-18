Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руСборная России в марте проведет товарищеский матч с Молдавией

Федерация футбола Молдавии объявила о том, что национальная сборная страны проведет товарищеский матч с Россией. Сообщается, что встреча состоится в Кишиневе 31 марта 2020 года.
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