Футбол
Бомбардир.руСборная России в марте проведет товарищеский матч с Молдавией
Федерация футбола Молдавии объявила о том, что национальная сборная страны проведет товарищеский матч с Россией. Сообщается, что встреча состоится в Кишиневе 31 марта 2020 года.
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Финансы
Число просрочек по кредитам возросло в России
Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Кино
Продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, чем он лучше «Игры престолов»
Исполнительный продюсер "Ведьмака" Томаш Багиньский рассказал о том, в чем разница между сериалом, первый сезон которого выйдет 20 декабря на Netflix, и "Игрой престолов".
Экономика
Осипов – про экономику Забайкалья в 2018 году: Наблюдалось снижение оборота по большинству отраслей
Осипов отметил снижение оборота по большинству из отраслей и снижение реальных доходов забайкальцев.
Общество
В Петербурге пропали два высокопоставленных таможенника
По данным издания, начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни полковник Олег Гусев пропал в начале прошлой недели.
Политика
США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине
Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
Кино
Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»
Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
Авто
Acura MDX PMC создана вручную мастерами из NSX
Как и седан, кроссовер будет собираться вручную в Мерисвилле, штат Огайо, где строится NSX.
Политика
Всемирная туалетная организация захотела провести саммит в России
Всемирная туалетная организация надеется провести туалетный саммит в России.
Общество
Врач объяснил, почему водку опасно закусывать маринованными огурцами
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что оптимальной закуской к водке, являются соленья.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Политика
Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Политика
Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман
В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Космос
Stingray Glider используются для изучения облачных вершин Венеры
Армия и оружие
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
Индийская газета объяснила, почему Индия купила у Франции истребители Rafale вместо приобретения российских Су-30МКИ.
Происшествия
Охранника поместили под стражу после стрельбы в колледже Благовещенска
Благовещенский городской суд заключил под стражу сотрудника частного охранного предприятия «Сириус-А» Олега Ермолова, который охранял местный колледж, где студент устроил стрельбу 14 ноября.
Здоровье
Названы ранние признаки воспаления и рака поджелудочной железы
Медицинские специалисты отмечают, что воспаление поджелудочной железы у человека является очень опасным для здоровья заболеванием, так как может перерасти в рак жизненно важного органа.
Кино
Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России
Общество
В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя
Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
Политика
Порошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
Шоу-бизнес
Маша Малиновская обвинила Рудковскую в лицемерии
На прошлой неделе на телеканале «Супер!» стартовало реалити-шоу «Яна супер», главной героиней которого стала известный продюсер Яна Рудковская.
Происшествия